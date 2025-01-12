https://ria.ru/20250112/ukraina-1993354648.html

"Величайшее благо". На Западе дали неожиданный совет Украине

"Величайшее благо". На Западе дали неожиданный совет Украине - РИА Новости, 12.01.2025

"Величайшее благо". На Западе дали неожиданный совет Украине

Украине следует придерживаться нейтральной позиции и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет обозреватель журнала The American Conservative РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T16:01:00+03:00

2025-01-12T16:01:00+03:00

2025-01-12T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украине следует придерживаться нейтральной позиции и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет обозреватель журнала The American Conservative Дэниэл Депетрис."Нейтралитет — это не только оптимальный и наименее рискованный вариант для США и Европы, но и величайшее благо для самой Украины", — говорится в публикации.Автор указывает, что Украина так или иначе все равно не сможет присоединиться к НАТО, учитывая противоречия по этому вопросу внутри самого альянса."Отказ Украины от членства в НАТО и других соглашений с аналогичными обязательствами в сфере безопасности — лишь подтверждение объективной реальности", — резюмировал автор статьи.Москва неоднократно заявляла, что Киев должен отказаться от намерений вступить в западный военный блок и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Как отмечал президент Владимир Путин, возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250112/nato-1993328952.html

https://ria.ru/20250112/ukraina-1993342046.html

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в мире, украина, сша, европа, нато