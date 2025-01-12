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"Величайшее благо". На Западе дали неожиданный совет Украине - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993354648.html
"Величайшее благо". На Западе дали неожиданный совет Украине
"Величайшее благо". На Западе дали неожиданный совет Украине - РИА Новости, 12.01.2025
"Величайшее благо". На Западе дали неожиданный совет Украине
Украине следует придерживаться нейтральной позиции и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет обозреватель журнала The American Conservative РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:01:00+03:00
2025-01-12T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
нато
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украине следует придерживаться нейтральной позиции и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет обозреватель журнала The American Conservative Дэниэл Депетрис."Нейтралитет — это не только оптимальный и наименее рискованный вариант для США и Европы, но и величайшее благо для самой Украины", — говорится в публикации.Автор указывает, что Украина так или иначе все равно не сможет присоединиться к НАТО, учитывая противоречия по этому вопросу внутри самого альянса."Отказ Украины от членства в НАТО и других соглашений с аналогичными обязательствами в сфере безопасности — лишь подтверждение объективной реальности", — резюмировал автор статьи.Москва неоднократно заявляла, что Киев должен отказаться от намерений вступить в западный военный блок и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Как отмечал президент Владимир Путин, возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250112/nato-1993328952.html
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993342046.html
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в мире, украина, сша, европа, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, НАТО
"Величайшее благо". На Западе дали неожиданный совет Украине

TAC: Украине следует придерживаться нейтралитета и отказаться от членства в НАТО

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украине следует придерживаться нейтральной позиции и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, пишет обозреватель журнала The American Conservative Дэниэл Депетрис.
"Нейтралитет — это не только оптимальный и наименее рискованный вариант для США и Европы, но и величайшее благо для самой Украины", — говорится в публикации.
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Автор указывает, что Украина так или иначе все равно не сможет присоединиться к НАТО, учитывая противоречия по этому вопросу внутри самого альянса.
"Отказ Украины от членства в НАТО и других соглашений с аналогичными обязательствами в сфере безопасности — лишь подтверждение объективной реальности", — резюмировал автор статьи.
Москва неоднократно заявляла, что Киев должен отказаться от намерений вступить в западный военный блок и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Как отмечал президент Владимир Путин, возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаНАТО
 
 
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