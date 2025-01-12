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В США выступили с мрачным предостережением по Украине - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993342046.html
В США выступили с мрачным предостережением по Украине
В США выступили с мрачным предостережением по Украине - РИА Новости, 12.01.2025
В США выступили с мрачным предостережением по Украине
Неправильная оценка командой избранного президента США Дональда Трампа ситуации на Украине при попытках урегулирования конфликта может привести к его... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:45:00+03:00
2025-01-12T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
скотт риттер
сша
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Неправильная оценка командой избранного президента США Дональда Трампа ситуации на Украине при попытках урегулирования конфликта может привести к его затягиванию, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence."В противном случае прогнозируется продолжение боевых действий на истощение до тех пор, пока способность Украины к самообороне не рухнет", — говорится в публикации.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. Однако в Москве выразили мнение, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Кроме того, избранный президент США неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Соединенных Штатов.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20250112/brigada-1993335228.html
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в мире, украина, дональд трамп, скотт риттер, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Скотт Риттер, США
В США выступили с мрачным предостережением по Украине

Риттер: неправильная оценка Трампом ситуации на Украине усугубит конфликт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Неправильная оценка командой избранного президента США Дональда Трампа ситуации на Украине при попытках урегулирования конфликта может привести к его затягиванию, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence.
"В противном случае прогнозируется продолжение боевых действий на истощение до тех пор, пока способность Украины к самообороне не рухнет", — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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12:45
Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. Однако в Москве выразили мнение, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Кроме того, избранный президент США неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Соединенных Штатов.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСкотт РиттерСША
 
 
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