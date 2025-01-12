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В США выступили с мрачным предостережением по Украине
В США выступили с мрачным предостережением по Украине - РИА Новости, 12.01.2025
В США выступили с мрачным предостережением по Украине
Неправильная оценка командой избранного президента США Дональда Трампа ситуации на Украине при попытках урегулирования конфликта может привести к его... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:45:00+03:00
2025-01-12T13:45:00+03:00
2025-01-12T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Неправильная оценка командой избранного президента США Дональда Трампа ситуации на Украине при попытках урегулирования конфликта может привести к его затягиванию, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence."В противном случае прогнозируется продолжение боевых действий на истощение до тех пор, пока способность Украины к самообороне не рухнет", — говорится в публикации.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. Однако в Москве выразили мнение, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Кроме того, избранный президент США неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Соединенных Штатов.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
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в мире, украина, дональд трамп, скотт риттер, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Скотт Риттер, США
В США выступили с мрачным предостережением по Украине
Риттер: неправильная оценка Трампом ситуации на Украине усугубит конфликт