https://ria.ru/20250112/ukraina-1993342046.html

В США выступили с мрачным предостережением по Украине

В США выступили с мрачным предостережением по Украине - РИА Новости, 12.01.2025

В США выступили с мрачным предостережением по Украине

Неправильная оценка командой избранного президента США Дональда Трампа ситуации на Украине при попытках урегулирования конфликта может привести к его... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T13:45:00+03:00

2025-01-12T13:45:00+03:00

2025-01-12T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Неправильная оценка командой избранного президента США Дональда Трампа ситуации на Украине при попытках урегулирования конфликта может привести к его затягиванию, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в статье для Energy Intelligence."В противном случае прогнозируется продолжение боевых действий на истощение до тех пор, пока способность Украины к самообороне не рухнет", — говорится в публикации.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. Однако в Москве выразили мнение, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Кроме того, избранный президент США неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Соединенных Штатов.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

https://ria.ru/20250112/brigada-1993335228.html

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в мире, украина, дональд трамп, скотт риттер, сша