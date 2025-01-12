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Министр обороны Польши сделал трудное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 12.01.2025 (обновлено: 17:16 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993324230.html
Министр обороны Польши сделал трудное признание о конфликте на Украине
Министр обороны Польши сделал трудное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.01.2025
Министр обороны Польши сделал трудное признание о конфликте на Украине
В польском обществе есть напряжение от конфликта на Украине, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times. "Конечно, в... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T10:39:00+03:00
2025-01-12T17:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владислав косиняк-камыш
польша
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В польском обществе есть напряжение от конфликта на Украине, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times. "Конечно, в польском обществе есть усталость — и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин за рулем новейших автомобилей или проживающих в пятизвездочных отелях", — сказал он. Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и необходимости ослабить поддержку киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20250112/ssha-1993321398.html
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в мире, россия, украина, владислав косиняк-камыш , польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владислав Косиняк-Камыш , Польша
Министр обороны Польши сделал трудное признание о конфликте на Украине

Глава МО Польши Косиняк-Камыш заявил об усталости страны от конфликта на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В польском обществе есть напряжение от конфликта на Украине, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times.

"Конечно, в польском обществе есть усталость — и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин за рулем новейших автомобилей или проживающих в пятизвездочных отелях", — сказал он.
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Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и необходимости ослабить поддержку киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладислав Косиняк-КамышПольша
 
 
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