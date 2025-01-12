Министр обороны Польши сделал трудное признание о конфликте на Украине
Глава МО Польши Косиняк-Камыш заявил об усталости страны от конфликта на Украине
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В польском обществе есть напряжение от конфликта на Украине, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Financial Times.
"Конечно, в польском обществе есть усталость — и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин за рулем новейших автомобилей или проживающих в пятизвездочных отелях", — сказал он.
"Конечно, в польском обществе есть усталость — и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин за рулем новейших автомобилей или проживающих в пятизвездочных отелях", — сказал он.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и необходимости ослабить поддержку киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.