https://ria.ru/20250112/ukraina-1993308148.html

Подполье сообщило об ударах по нескольким объектам на Украине

Подполье сообщило об ударах по нескольким объектам на Украине - РИА Новости, 12.01.2025

Подполье сообщило об ударах по нескольким объектам на Украине

Несколько объектов ВСУ и военной инфраструктуры Украины стали целями для ракетных ударов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T05:36:00+03:00

2025-01-12T05:36:00+03:00

2025-01-12T10:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

хмельницкая область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849718873_0:0:3349:1884_1920x0_80_0_0_7b3940800f040797ea57c1a75e67ffaf.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Несколько объектов ВСУ и военной инфраструктуры Украины стали целями для ракетных ударов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в город Шостка Сумской области в районе восьми вечера. Пишут люди, что взрыв в направлении таможенных складов, возле бывшего Шосткинского завода химических реактивов, который был развален и разворован при "незалежности", но помещения остались", — сказал он.По словам Лебедева, удары пришлись и по району механического завода в городе Хорол Полтавской области, где ВСУ ремонтируют военную технику и собирают беспилотники. Целями атаки стали также склады железнодорожной станции и топливные резервуары в Староконстантинове в Хмельницкой области.Помимо этого, под удар попал пригород Запорожья, где находится используемый украинскими военными аэродром.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

хмельницкая область

украина

россия

запорожская область

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумская область, хмельницкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, россия, запорожская область, полтавская область