https://ria.ru/20250112/ukraina-1993308148.html
Подполье сообщило об ударах по нескольким объектам на Украине
Подполье сообщило об ударах по нескольким объектам на Украине - РИА Новости, 12.01.2025
Подполье сообщило об ударах по нескольким объектам на Украине
Несколько объектов ВСУ и военной инфраструктуры Украины стали целями для ракетных ударов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:36:00+03:00
2025-01-12T05:36:00+03:00
2025-01-12T10:23:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Несколько объектов ВСУ и военной инфраструктуры Украины стали целями для ракетных ударов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в город Шостка Сумской области в районе восьми вечера. Пишут люди, что взрыв в направлении таможенных складов, возле бывшего Шосткинского завода химических реактивов, который был развален и разворован при "незалежности", но помещения остались", — сказал он.По словам Лебедева, удары пришлись и по району механического завода в городе Хорол Полтавской области, где ВСУ ремонтируют военную технику и собирают беспилотники. Целями атаки стали также склады железнодорожной станции и топливные резервуары в Староконстантинове в Хмельницкой области.Помимо этого, под удар попал пригород Запорожья, где находится используемый украинскими военными аэродром.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Запорожская область, Полтавская область
Подполье сообщило об ударах по нескольким объектам на Украине
Координатор сопротивления Лебедев: нанесены удары по трем украинским областям