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На Западе сообщили об угрозе трем украинским городам
На Западе сообщили об угрозе трем украинским городам - РИА Новости, 12.01.2025
На Западе сообщили об угрозе трем украинским городам
Наступление российской армии создает угрозу для крупного укрепрайона ВСУ, включающего в себя города Краматорск, Дружковку и Константиновку в ДНР, пишет... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T00:50:00+03:00
2025-01-12T00:50:00+03:00
2025-01-12T06:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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константиновка
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дружковка
краматорск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Наступление российской армии создает угрозу для крупного укрепрайона ВСУ, включающего в себя города Краматорск, Дружковку и Константиновку в ДНР, пишет британская газета Daily Express. "Так называемый "фортификационный пояс" Вооруженных сил Украины (ВСУ) <...> находится под угрозой, из-за наступления российских войск. <...> Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск", — говорится в статье.Указывается, что после освобождения города Дзержинска (украинское название — Торецк) ВС России могут подойти к южному участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки.Кроме того, как отметили в издании, российская армия может нанести удар одновременно к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра, чтобы окружить украинские войска в районе села Александро-Шульгино и выровнять линию фронта перед наступлением на Константиновку.Ранее в пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные почти завершили зачистку Дзержинска. По его словам, в населенном пункте остались лишь мелкие очаги сопротивления в районе шахты "Торецкая".Освобождение Дзержинска и расположенного к северу от него города Часов Яр откроют российской армии путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20250110/tramp-1993185131.html
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в мире, константиновка, донецкая народная республика, дружковка, краматорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Дружковка, Краматорск, Вооруженные силы Украины
На Западе сообщили об угрозе трем украинским городам
DE: наступление ВС РФ угрожает Краматорску, Дружковке и Константиновке