Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили об угрозе трем украинским городам - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:50 12.01.2025 (обновлено: 06:50 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993300340.html
На Западе сообщили об угрозе трем украинским городам
На Западе сообщили об угрозе трем украинским городам - РИА Новости, 12.01.2025
На Западе сообщили об угрозе трем украинским городам
Наступление российской армии создает угрозу для крупного укрепрайона ВСУ, включающего в себя города Краматорск, Дружковку и Константиновку в ДНР, пишет... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T00:50:00+03:00
2025-01-12T06:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
донецкая народная республика
дружковка
краматорск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983163941_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_ba655da9a00a4218423136cd809c4002.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Наступление российской армии создает угрозу для крупного укрепрайона ВСУ, включающего в себя города Краматорск, Дружковку и Константиновку в ДНР, пишет британская газета Daily Express. "Так называемый "фортификационный пояс" Вооруженных сил Украины (ВСУ) &lt;...&gt; находится под угрозой, из-за наступления российских войск. &lt;...&gt; Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск", — говорится в статье.Указывается, что после освобождения города Дзержинска (украинское название — Торецк) ВС России могут подойти к южному участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки.Кроме того, как отметили в издании, российская армия может нанести удар одновременно к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра, чтобы окружить украинские войска в районе села Александро-Шульгино и выровнять линию фронта перед наступлением на Константиновку.Ранее в пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные почти завершили зачистку Дзержинска. По его словам, в населенном пункте остались лишь мелкие очаги сопротивления в районе шахты "Торецкая".Освобождение Дзержинска и расположенного к северу от него города Часов Яр откроют российской армии путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250110/tramp-1993185131.html
https://ria.ru/20250110/dzerzhinsk-1983586290.html
константиновка
донецкая народная республика
дружковка
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983163941_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_5ec8d870750df0f7b102d9e6df9da834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, константиновка, донецкая народная республика, дружковка, краматорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Дружковка, Краматорск, Вооруженные силы Украины
На Западе сообщили об угрозе трем украинским городам

DE: наступление ВС РФ угрожает Краматорску, Дружковке и Константиновке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Наступление российской армии создает угрозу для крупного укрепрайона ВСУ, включающего в себя города Краматорск, Дружковку и Константиновку в ДНР, пишет британская газета Daily Express.
"Так называемый "фортификационный пояс" Вооруженных сил Украины (ВСУ) <...> находится под угрозой, из-за наступления российских войск. <...> Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск", — говорится в статье.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание
10 января, 19:13
Указывается, что после освобождения города Дзержинска (украинское название — Торецк) ВС России могут подойти к южному участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки.
Кроме того, как отметили в издании, российская армия может нанести удар одновременно к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра, чтобы окружить украинские войска в районе села Александро-Шульгино и выровнять линию фронта перед наступлением на Константиновку.
Ранее в пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные почти завершили зачистку Дзержинска. По его словам, в населенном пункте остались лишь мелкие очаги сопротивления в районе шахты "Торецкая".
Освобождение Дзержинска и расположенного к северу от него города Часов Яр откроют российской армии путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
10 января, 16:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДружковкаКраматорскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала