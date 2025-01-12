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В Словакии заявили о создании давления на Украину по вопросу транзита газа - РИА Новости, 12.01.2025
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14:51 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/tranzit-1993347990.html
В Словакии заявили о создании давления на Украину по вопросу транзита газа
В Словакии заявили о создании давления на Украину по вопросу транзита газа - РИА Новости, 12.01.2025
В Словакии заявили о создании давления на Украину по вопросу транзита газа
Словакия в рамках работы технической группы по энергетике, которая была создана после остановки Киевом транзита газа по украинской территории, будет создавать... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:51:00+03:00
2025-01-12T14:51:00+03:00
украина
словакия
киев
роберт фицо
владимир зеленский
анна-каиса итконен
евросоюз
еврокомиссия
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БРАТИСЛАВА, 12 янв - РИА Новости. Словакия в рамках работы технической группы по энергетике, которая была создана после остановки Киевом транзита газа по украинской территории, будет создавать давление на Украину для того, чтобы восстановить транзит, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что Украина не войдет в техническую группу ЕС-Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа. "С понедельника специальная группа с участием министра Саковой (министр экономики Словакии Дениса Сакова - ред.) будет и дальше создавать давление на украинскую сторону, чтобы возобновился поток газа с востока на запад. Сама Украина теряет 800 миллионов евро на сборах (за транзит - ред.)", - сказал Фицо в эфире телеканала ТА3 в воскресенье. Он отметил, что ситуация с остановкой транзита газа через Украину может негативно сказаться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем. "Если мы не будем работать над импортом определенного объема газа с востока через Украину, то мы станем свидетелями нехватки газа в Европе и огромного роста цен на газ в Европе", - добавил Фицо. Ранее премьер Словакии заявил, что если у Владимира Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html
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украина, словакия, киев, роберт фицо, владимир зеленский, анна-каиса итконен, евросоюз, еврокомиссия, газпром, транзит газа через украину, в мире
Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Анна-Каиса Итконен, Евросоюз, Еврокомиссия, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
В Словакии заявили о создании давления на Украину по вопросу транзита газа

Фицо: Словакия создаст давление на Украину для восстановления транзита газа

© AP Photo / Petr David JosekРаботник словацкой газовой промышленности
Работник словацкой газовой промышленности - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Работник словацкой газовой промышленности. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 янв - РИА Новости. Словакия в рамках работы технической группы по энергетике, которая была создана после остановки Киевом транзита газа по украинской территории, будет создавать давление на Украину для того, чтобы восстановить транзит, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что Украина не войдет в техническую группу ЕС-Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за газа
20 декабря 2024, 14:35
"С понедельника специальная группа с участием министра Саковой (министр экономики Словакии Дениса Сакова - ред.) будет и дальше создавать давление на украинскую сторону, чтобы возобновился поток газа с востока на запад. Сама Украина теряет 800 миллионов евро на сборах (за транзит - ред.)", - сказал Фицо в эфире телеканала ТА3 в воскресенье.
Он отметил, что ситуация с остановкой транзита газа через Украину может негативно сказаться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем.
Газовый интерконнектор Польша — Словакия - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Газпром" пообещал поставить Словакии газ в обход Украины, заявил Фицо
10 января, 15:33
«
"Если мы не будем работать над импортом определенного объема газа с востока через Украину, то мы станем свидетелями нехватки газа в Европе и огромного роста цен на газ в Европе", - добавил Фицо.
Ранее премьер Словакии заявил, что если у Владимира Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
В Словакии предупредили о последствиях остановки транзита газа Украиной
31 декабря 2024, 17:26
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Фицо назвал решение Зеленского остановить транзит газа капризом
9 января, 17:15
 
УкраинаСловакияКиевРоберт ФицоВладимир ЗеленскийАнна-Каиса ИтконенЕвросоюзЕврокомиссияГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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