В Словакии заявили о создании давления на Украину по вопросу транзита газа
Фицо: Словакия создаст давление на Украину для восстановления транзита газа
© AP Photo / Petr David JosekРаботник словацкой газовой промышленности
© AP Photo / Petr David Josek
Работник словацкой газовой промышленности. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 янв - РИА Новости. Словакия в рамках работы технической группы по энергетике, которая была создана после остановки Киевом транзита газа по украинской территории, будет создавать давление на Украину для того, чтобы восстановить транзит, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что Украина не войдет в техническую группу ЕС-Словакия по энергетике, созданную после прекращения транзита российского газа.
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"С понедельника специальная группа с участием министра Саковой (министр экономики Словакии Дениса Сакова - ред.) будет и дальше создавать давление на украинскую сторону, чтобы возобновился поток газа с востока на запад. Сама Украина теряет 800 миллионов евро на сборах (за транзит - ред.)", - сказал Фицо в эфире телеканала ТА3 в воскресенье.
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"Если мы не будем работать над импортом определенного объема газа с востока через Украину, то мы станем свидетелями нехватки газа в Европе и огромного роста цен на газ в Европе", - добавил Фицо.
Ранее премьер Словакии заявил, что если у Владимира Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории.
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Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.