В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму здравомыслящей
Депутат Шеремет назвал позицию Трампа по возврату Киевом регионов здравомыслящей
© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал здравомыслящей позицию избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности "вытеснения" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма.
Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC заявил, что Трамп считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, добавив, что эту позицию начинают понимать и другие мировые лидеры.
"Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, киевский режим в лице Владимира Зеленского нелегитимен и не заинтересован в прекращении конфликта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.