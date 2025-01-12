https://ria.ru/20250112/tramp-1993385737.html

В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму здравомыслящей

В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму здравомыслящей - РИА Новости, 12.01.2025

В Госдуме назвали позицию Трампа по Крыму здравомыслящей

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал здравомыслящей позицию избранного президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T21:43:00+03:00

2025-01-12T21:43:00+03:00

2025-01-12T21:43:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал здравомыслящей позицию избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности "вытеснения" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма. Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC заявил, что Трамп считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, добавив, что эту позицию начинают понимать и другие мировые лидеры. "Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, киевский режим в лице Владимира Зеленского нелегитимен и не заинтересован в прекращении конфликта. "Зеленский будет создавать предпосылки по разжиганию новой фазы конфликта, так как его террористической сущности не нужен мир для Украины и украинского народа, которым пожертвовали во имя геополитических амбиций (президента СШа Джо - ред.) Байдена", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250112/tramp-1993368828.html

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в мире, сша, дональд трамп, россия, госдума рф, михаил шеремет, республика крым