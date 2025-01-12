Трамп не верит, что Киев может вернуть утраченные территории, заявил Уолц
Уолц: Трамп считает нереальным вытеснение России с бывших территорий Украины
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC.
"Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать", — подчеркнул он.
Уолц также добавил, что первым шагом для урегулирования конфликта могло бы стать прекращение огня, которое США "хотели бы увидеть в любую минуту". По его словам, такое развитие событий стало бы "невероятно позитивным".
Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.
Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.