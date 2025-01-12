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Трамп не верит, что Киев может вернуть утраченные территории, заявил Уолц - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 12.01.2025 (обновлено: 20:55 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/tramp-1993370140.html
Трамп не верит, что Киев может вернуть утраченные территории, заявил Уолц
Трамп не верит, что Киев может вернуть утраченные территории, заявил Уолц - РИА Новости, 12.01.2025
Трамп не верит, что Киев может вернуть утраченные территории, заявил Уолц
Избранный президент США Дональд Трамп считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, заявил его советник по... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:30:00+03:00
2025-01-12T20:55:00+03:00
в мире
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вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC."Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать", — подчеркнул он.Уолц также добавил, что первым шагом для урегулирования конфликта могло бы стать прекращение огня, которое США "хотели бы увидеть в любую минуту". По его словам, такое развитие событий стало бы "невероятно позитивным".Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.
https://ria.ru/20250112/tramp-1993367628.html
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в мире, сша, дональд трамп, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Трамп не верит, что Киев может вернуть утраченные территории, заявил Уолц

Уолц: Трамп считает нереальным вытеснение России с бывших территорий Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC.
"Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать", — подчеркнул он.
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Уолц также добавил, что первым шагом для урегулирования конфликта могло бы стать прекращение огня, которое США "хотели бы увидеть в любую минуту". По его словам, такое развитие событий стало бы "невероятно позитивным".
Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.
Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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