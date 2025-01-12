https://ria.ru/20250112/tramp-1993370140.html

Трамп не верит, что Киев может вернуть утраченные территории, заявил Уолц

Трамп не верит, что Киев может вернуть утраченные территории, заявил Уолц - РИА Новости, 12.01.2025

Трамп не верит, что Киев может вернуть утраченные территории, заявил Уолц

Избранный президент США Дональд Трамп считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, заявил его советник по... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T18:30:00+03:00

2025-01-12T18:30:00+03:00

2025-01-12T20:55:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает нереалистичным "вытеснение" России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC."Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать", — подчеркнул он.Уолц также добавил, что первым шагом для урегулирования конфликта могло бы стать прекращение огня, которое США "хотели бы увидеть в любую минуту". По его словам, такое развитие событий стало бы "невероятно позитивным".Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.

https://ria.ru/20250112/tramp-1993367628.html

https://ria.ru/20250112/kiev-1993350920.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф