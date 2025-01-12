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В Испании забили тревогу из-за заявлений Трампа - РИА Новости, 12.01.2025
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18:27 12.01.2025 (обновлено: 20:22 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/tramp-1993369516.html
В Испании забили тревогу из-за заявлений Трампа
В Испании забили тревогу из-за заявлений Трампа - РИА Новости, 12.01.2025
В Испании забили тревогу из-за заявлений Трампа
Испания стремится "укрепить единство" стран Евросоюза и Великобритании на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, в частности, о присоединении РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:27:00+03:00
2025-01-12T20:22:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
евросоюз
дания
гренландия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Испания стремится "укрепить единство" стран Евросоюза и Великобритании на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, в частности, о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источник в правительстве страны.Как отмечает издание, в правительстве Испании ожидают, что после прихода к власти Трамп может перейти от угроз к реальным действиям."Впервые президент США угрожает союзнику по Европе и НАТО, то есть Дании. Как-то он заявил, что выйдет из НАТО, и не сделал этого. Но мы разговариваем со всеми, чтобы укрепить единство стран ЕС и Великобритании на фоне того, что может произойти", - приводит газета слова источника.Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250112/tramp-1993367219.html
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сша
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в мире, сша, дональд трамп, евросоюз, дания, гренландия, испания
В мире, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Дания, Гренландия, Испания
В Испании забили тревогу из-за заявлений Трампа

Pais: Испания хочет укрепить единство ЕС из-за претензий Трампа на Гренландию

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Испания стремится "укрепить единство" стран Евросоюза и Великобритании на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, в частности, о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источник в правительстве страны.
Как отмечает издание, в правительстве Испании ожидают, что после прихода к власти Трамп может перейти от угроз к реальным действиям.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии
Вчера, 18:04
"Впервые президент США угрожает союзнику по Европе и НАТО, то есть Дании. Как-то он заявил, что выйдет из НАТО, и не сделал этого. Но мы разговариваем со всеми, чтобы укрепить единство стран ЕС и Великобритании на фоне того, что может произойти", - приводит газета слова источника.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
"Давно мечтали". В США раскрыли, что сделает Трамп из-за провала на Украине
Вчера, 10:00
 
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