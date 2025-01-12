https://ria.ru/20250112/tramp-1993368828.html

Советник Трампа рассказал, когда состоится телефонный разговор с Путиным

Советник Трампа рассказал, когда состоится телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 12.01.2025

Советник Трампа рассказал, когда состоится телефонный разговор с Путиным

Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели", заявил... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T18:24:00+03:00

2025-01-12T18:24:00+03:00

2025-01-12T18:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели", заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. "Мы еще не определили точную структуру (будущей встречи - ред.), но работаем над этим. Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше", - сказал Уолц в эфире телеканала ABC. Он также добавил, что одной из важных задач в контексте урегулирования конфликта на Украине станет стабилизация ситуации на поле боя.

https://ria.ru/20250111/vstrecha-1993269386.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин