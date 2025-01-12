Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с Россией - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 12.01.2025 (обновлено: 18:10 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/tramp-1993367628.html
Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с Россией
Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с Россией - РИА Новости, 12.01.2025
Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с Россией
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией, заявил его советник по... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:08:00+03:00
2025-01-12T18:10:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992924104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a592baf06112469e657c324f0802c6b8.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц. "С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной. Мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы", – сказал Уолц в эфире телеканала ABC.
https://ria.ru/20250112/kiev-1993350920.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992924104_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_5efd03c62309ee7098e9866d6e8ca227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, россия, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Россия, Украина
Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с Россией

Уолц: Трамп будет работать над подготовкой диалога с РФ для сделки с Украиной

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц.
"С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной. Мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы", – сказал Уолц в эфире телеканала ABC.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В США изменили решение по Украине из-за высказываний Зеленского, пишут СМИ
Вчера, 15:19
 
В миреСШАДональд ТрампРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала