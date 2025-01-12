https://ria.ru/20250112/tramp-1993367628.html

Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с Россией

Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с Россией - РИА Новости, 12.01.2025

Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией, заявил его советник по... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T18:08:00+03:00

2025-01-12T18:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолц. "С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной. Мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы", – сказал Уолц в эфире телеканала ABC.

https://ria.ru/20250112/kiev-1993350920.html

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в мире, сша, дональд трамп, россия, украина