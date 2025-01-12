Рейтинг@Mail.ru
Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/tramp-1993367219.html
Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии
Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии - РИА Новости, 12.01.2025
Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии
Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий, заявил советник Трампа РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:04:00+03:00
2025-01-12T18:04:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9793c916f65c1366d6d46b2ea300f2f7.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC. "Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения", - отметил Уолц, отвечая на вопрос о потенциальных силовых действиях США в отношении острова. Гренландия в 2019 году уже становилась предметом дискуссий в США, когда Трамп предложил Дании продать остров, что вызвало резкую реакцию со стороны Копенгагена.
https://ria.ru/20250112/grenlandiya-1993339707.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d216a4bca82c41de3c539c305bdc928d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии

Советник Трампа Уолц: Трамп готов рассмотреть силовой сценарий против Гренландии

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC.
"Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения", - отметил Уолц, отвечая на вопрос о потенциальных силовых действиях США в отношении острова.
Гренландия в 2019 году уже становилась предметом дискуссий в США, когда Трамп предложил Дании продать остров, что вызвало резкую реакцию со стороны Копенгагена.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Жителей Гренландии оскорбляют разговоры о присоединении к США сообщили СМИ
Вчера, 13:28
 
В миреСШАГренландияДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала