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Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии
Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии - РИА Новости, 12.01.2025
Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии
Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий, заявил советник Трампа РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:04:00+03:00
2025-01-12T18:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC. "Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения", - отметил Уолц, отвечая на вопрос о потенциальных силовых действиях США в отношении острова. Гренландия в 2019 году уже становилась предметом дискуссий в США, когда Трамп предложил Дании продать остров, что вызвало резкую реакцию со стороны Копенгагена.
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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии
Советник Трампа Уолц: Трамп готов рассмотреть силовой сценарий против Гренландии