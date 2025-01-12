https://ria.ru/20250112/tramp-1993367219.html

Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии

Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии - РИА Новости, 12.01.2025

Трамп готов рассмотреть силовой сценарий в отношении Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий, заявил советник Трампа РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T18:04:00+03:00

2025-01-12T18:04:00+03:00

2025-01-12T18:04:00+03:00

в мире

сша

гренландия

дания

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9793c916f65c1366d6d46b2ea300f2f7.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC. "Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения", - отметил Уолц, отвечая на вопрос о потенциальных силовых действиях США в отношении острова. Гренландия в 2019 году уже становилась предметом дискуссий в США, когда Трамп предложил Дании продать остров, что вызвало резкую реакцию со стороны Копенгагена.

https://ria.ru/20250112/grenlandiya-1993339707.html

сша

гренландия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп