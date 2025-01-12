https://ria.ru/20250112/tramp-1993364530.html

Советник Трампа сообщил о подготовке его встречи с Путиным

Советник Трампа сообщил о подготовке его встречи с Путиным - РИА Новости, 12.01.2025

Советник Трампа сообщил о подготовке его встречи с Путиным

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил советник нового главы Белого дома... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T17:37:00+03:00

2025-01-12T17:37:00+03:00

2025-01-12T19:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил советник нового главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC."Подготовка уже идет. <...> Мы еще не определили точную структуру (будущей встречи. — Прим. ред.), но работаем над этим", — сказал он, не назвав возможных сроков.Кроме того, в ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор лидеров двух государств, указал Уолц."Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше", — пояснил американский чиновник.В пятницу Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться и стороны уже занимаются решением этого вопроса. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.По его мнению, к организации таких контактов можно будет приступить после официального вступления президента США в должность. При этом Москва приветствует желание Трампа вести диалог, никаких предварительных условий для переговоров президентов не требуется, нужно лишь обоюдное желание и политическая воля.В декабре Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с новым американским лидером, добавив, что если она состоится, то главам двух государств будет о чем поговорить.

https://ria.ru/20250112/tramp-1993367628.html

https://ria.ru/20250110/putin-1993149451.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, россия, дмитрий песков, москва