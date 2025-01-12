https://ria.ru/20250112/tramp-1993305223.html

"Самое важное": в США пришли в восторг после признания Трампа о России

"Самое важное": в США пришли в восторг после признания Трампа о России - РИА Новости, 12.01.2025

"Самое важное": в США пришли в восторг после признания Трампа о России

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что он понимает взгляды России по поводу расширения НАТО, стало важнейшим для американской политики... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T03:10:00+03:00

2025-01-12T03:10:00+03:00

2025-01-12T09:27:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что он понимает взгляды России по поводу расширения НАТО, стало важнейшим для американской политики за многие годы, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Duran.Ранее во вторник, выступая в резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России по поводу вступления Украины в НАТО. Как подчеркнул избранный президент, Москва долгие годы повторяла, что не приемлет связей между Киевом и западным альянсом, но США все равно заявляли, что у Украины должно быть право на вступление в блок. По мнению Трампа, возникший из-за этого конфликт обернулся фиаско для Белого дома."Это самое важное заявление из тех, которые делал он или любой другой американский лидер за много-много лет. Это ключевая правда, главное объяснение всего, что мы видели", — отметил профессор.По словам Сакса, в США долгое время существовало негласное табу на публичное обсуждение истинных причин конфликта на Украине. Профессор рассказал, что его собственные тексты на эту тему не раз отклонялись крупными изданиями."А Трамп сказал об этом четко и точно. <...> И это создает базу для завершения войны", — заключил Сакс.Во время избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. По его словам, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250111/lavrov-1993225450.html

https://ria.ru/20250111/vstrecha-1993269386.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, нато