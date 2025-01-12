https://ria.ru/20250112/tramp-1993304462.html

В Германии опасаются, что Трамп может улучшить шансы Шольца на выборах

В Германии опасаются, что Трамп может улучшить шансы Шольца на выборах - РИА Новости, 12.01.2025

В Германии опасаются, что Трамп может улучшить шансы Шольца на выборах

Советники кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридриха Мерца... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T02:45:00+03:00

2025-01-12T02:45:00+03:00

2025-01-12T02:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Советники кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридриха Мерца опасаются, что приход избранного президента США Дональда Трампа к власти может улучшить шансы действующего канцлера Олафа Шольца на выборах, передает агентство Блумберг со ссылкой на однопартийца Мерца. "Советники Фридриха Мерца… с волнением смотрят на инаугурацию Трампа 20 января как на переломный момент, который может изменить расклад на выборах через позиционирование Шольца как защитника демократии", - пишет агентство. По данным агентства, сам Шольц и его соратники также считают возвращение Трампа в Белый дом как фактор, способный изменить ход выборов в ФРГ. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".

https://ria.ru/20241224/merkel-1990973294.html

https://ria.ru/20250104/sholts-1992535706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, сша, украина, олаф шольц, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс