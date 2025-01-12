https://ria.ru/20250112/tramp-1993289453.html

Кровавый аргумент для Путина: Трамп нашел последнее применение Зеленскому

Кровавый аргумент для Путина: Трамп нашел последнее применение Зеленскому - РИА Новости, 12.01.2025

Кровавый аргумент для Путина: Трамп нашел последнее применение Зеленскому

Несколько дней назад, когда православные россияне отмечали Рождество, американский мозговой центр Council of foreign relations (CFR) совместно с Фондом Карнеги* РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:00:00+03:00

2025-01-12T08:00:00+03:00

2025-01-12T08:01:00+03:00

россия

сша

джо байден

дональд трамп

нато

украина

вооруженные силы украины

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Несколько дней назад, когда православные россияне отмечали Рождество, американский мозговой центр Council of foreign relations (CFR) совместно с Фондом Карнеги* опубликовал доклад, который подводит смысловую черту под итогами и перспективами участия Запада в конфликте на Украине.Эта черта больше походит на длинный и жирный минус: "Появляется понимание, что Украина в войне с Россией терпит поражение… Цели, которые включали полное освобождение оккупированных территорий, больше не являются реалистичными. Союзники по НАТО ясно дали понять, что не готовы принять Украину в альянс… Теперь главная (и единственная) тема для обсуждений — окончание войны на условиях, которые не позволят одержать России полную победу".Ни больше, ни меньше.Очевидно, что новый император Запада Трамп, который вроде как хочет скорее прекратить "ужасные потери с обоих сторон" и предложить России новую "большую сделку", на самом деле по своему обыкновению хочет выжать из ситуации максимум и в дружеском танго под шумок выкрутить Путину руки — а здесь может пригодиться все, и даже полумертвый шакал цвета хаки.Один из переговорных рычагов услужливо положил Трампу в папочку не кто иной, как Джо Байден: 10 января США ввели очередной пакет санкций, направленных на нефтегазовый сектор России, — западные аналитики считают его "одним из самых жестких". При этом лучший будущий друг России Трамп эту явную эскалацию ни единым словом не осудил. Мало того — источник, близкий к будущей администрации, на условиях анонимности сообщил, что новые санкции предоставляют администрации Трампа "благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине".Впрочем, на фоне того, что уже переварила и выплюнула Россия, на этом фронте удивить ее будет достаточно сложно, а принудить к чему-то — и вовсе невозможно.Уходящая администрация США и ее дружки из НАТО также заботливо сохраняли для нового лидера свободного мира еще один козырь — удержание ВСУ части территории Курской области России. Несмотря на то, что на исход СВО эта авантюра не повлияет от слова никак и даже его значительно ускорит, Зеленский с его кураторами свято верят, что сжигание под Суджей все новых и новых резервов стоит того, чтобы об этом за столом с Путиным упомянул Трамп (и то при условии, если к тому моменту на территории области останется хоть один живой солдат ВСУ). Блажен, кто верует.Но есть еще один вариант, который уже лежит в папочке у Трампа, и название ему — "Немыслимое 2.0".В апреле 1945 года, когда русские танки еще рвались к Берлину, по приказу премьера Уинстона Черчилля британским Штабом военного планирования в условиях полной и строжайшей секретности началась активная подготовка операции "Немыслимое". В рамках операции планировался разгром советских войск на территории бывшего нацистского рейха и вторжение объединенных сил Запада в Советский Союз, а также тотальное разрушение с воздуха советских городов, в том числе с использованием ядерного оружия.Сердцем группировки вторжения должны были стать десятки немецких дивизий, которые после сдачи в плен британцам и американцам специально не расформировывали, оружие складировали, а солдат размещали в Шлезвиг-Гольштейне и в Южной Дании и тут же начинали тренировать — готовить к боевым действиям против СССР. Всего готовилось порядка 15 немецких дивизий, а удар должен был состояться 1 июля 1945 года. Характерная для наших западных "друзей и партнеров" деталь: прямо в то время, как готовилась операция "Немыслимое", Черчилль чуть ли не еженедельно слал Сталину депеши и выражал "сердечные приветствия по случаю блестящей победы": "После всех жертв и страданий в той мрачной долине, через которую мы вместе прошли, мы теперь, связанные верной дружбой и взаимными симпатиями, могли бы идти дальше под сияющим солнцем победоносного мира".И это именно тот план, который приберегал до самого последнего момента Зеленский как драгоценное жертвоприношение новому сюзерену.Надо понимать, что наличествующих у ВСУ сил для нанесения последнего перед переговорами удара совершенно недостаточно. Кризис с личным составом в ВСУ нарастает, а планы мобилизации срываются, из-за чего по всей Украине проходят массовые рейды по отлову уклонистов и "ликвидации сетей, способствующих незаконному пересечению границы и бегству из страны мужчин призывного возраста". Это значит, что для последнего броска нужны солдаты — много солдат.Четвертого января сего года Служба внешней разведки России сообщила, что решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине, от которого до этого момента театрально уклонялся Зеленский, на самом деле уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.Исходя из статистики рождений мальчиков на Украине за 2007-2001 годы, снижение возрастной планки в теории может одномоментно поставить под ружье больше миллиона солдат, что почти вернет ВСУ паритет с ВС России, чья численность составляет порядка 1,5 миллиона человек. Однако нужно понимать, что огромная часть из этого миллиона уже была вывезена за границу родителями, а не успевшие бежать стандартно уйдут на дно. На днях пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ заявила, что количество украинцев, находящихся в розыске за уклонение от мобилизации, превышает 500 тысяч. При снижении возраста мобилизации до 18 лет эта цифра легко может вырасти вдвое и втрое.Но даже если какое-то количество вчерашних школьников удастся отловить и отправить фронт, очевидно, что, даже вооруженные лучшим оружием мира в неограниченных количествах, они не смогут составить никакой конкуренции закаленным трехлетними боями российским солдатам.Но Трампу на это наплевать: он все же попробует попугать Путина миллионом "юных камикадзе", для экстренного вооружения которых в последние дни через польские порты, дороги и аэропорты бесконечным потоком идут западное вооружение и техника.Это же не его дети и даже не американцы — почему бы не попробовать, вдруг прокатит?* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html

https://ria.ru/20250111/evropa-1993188974.html

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

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сша

украина

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россия, сша, джо байден, дональд трамп, нато, украина, вооруженные силы украины