https://ria.ru/20250112/tramp-1993289453.html
Кровавый аргумент для Путина: Трамп нашел последнее применение Зеленскому
Кровавый аргумент для Путина: Трамп нашел последнее применение Зеленскому - РИА Новости, 12.01.2025
Кровавый аргумент для Путина: Трамп нашел последнее применение Зеленскому
Несколько дней назад, когда православные россияне отмечали Рождество, американский мозговой центр Council of foreign relations (CFR) совместно с Фондом Карнеги* РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T08:00:00+03:00
2025-01-12T08:00:00+03:00
2025-01-12T08:01:00+03:00
россия
сша
джо байден
дональд трамп
нато
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993288236_0:11:1711:973_1920x0_80_0_0_8ff29f57044853e3eaeeb0f192c053dd.jpg
Несколько дней назад, когда православные россияне отмечали Рождество, американский мозговой центр Council of foreign relations (CFR) совместно с Фондом Карнеги* опубликовал доклад, который подводит смысловую черту под итогами и перспективами участия Запада в конфликте на Украине.Эта черта больше походит на длинный и жирный минус: "Появляется понимание, что Украина в войне с Россией терпит поражение… Цели, которые включали полное освобождение оккупированных территорий, больше не являются реалистичными. Союзники по НАТО ясно дали понять, что не готовы принять Украину в альянс… Теперь главная (и единственная) тема для обсуждений — окончание войны на условиях, которые не позволят одержать России полную победу".Ни больше, ни меньше.Очевидно, что новый император Запада Трамп, который вроде как хочет скорее прекратить "ужасные потери с обоих сторон" и предложить России новую "большую сделку", на самом деле по своему обыкновению хочет выжать из ситуации максимум и в дружеском танго под шумок выкрутить Путину руки — а здесь может пригодиться все, и даже полумертвый шакал цвета хаки.Один из переговорных рычагов услужливо положил Трампу в папочку не кто иной, как Джо Байден: 10 января США ввели очередной пакет санкций, направленных на нефтегазовый сектор России, — западные аналитики считают его "одним из самых жестких". При этом лучший будущий друг России Трамп эту явную эскалацию ни единым словом не осудил. Мало того — источник, близкий к будущей администрации, на условиях анонимности сообщил, что новые санкции предоставляют администрации Трампа "благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине".Впрочем, на фоне того, что уже переварила и выплюнула Россия, на этом фронте удивить ее будет достаточно сложно, а принудить к чему-то — и вовсе невозможно.Уходящая администрация США и ее дружки из НАТО также заботливо сохраняли для нового лидера свободного мира еще один козырь — удержание ВСУ части территории Курской области России. Несмотря на то, что на исход СВО эта авантюра не повлияет от слова никак и даже его значительно ускорит, Зеленский с его кураторами свято верят, что сжигание под Суджей все новых и новых резервов стоит того, чтобы об этом за столом с Путиным упомянул Трамп (и то при условии, если к тому моменту на территории области останется хоть один живой солдат ВСУ). Блажен, кто верует.Но есть еще один вариант, который уже лежит в папочке у Трампа, и название ему — "Немыслимое 2.0".В апреле 1945 года, когда русские танки еще рвались к Берлину, по приказу премьера Уинстона Черчилля британским Штабом военного планирования в условиях полной и строжайшей секретности началась активная подготовка операции "Немыслимое". В рамках операции планировался разгром советских войск на территории бывшего нацистского рейха и вторжение объединенных сил Запада в Советский Союз, а также тотальное разрушение с воздуха советских городов, в том числе с использованием ядерного оружия.Сердцем группировки вторжения должны были стать десятки немецких дивизий, которые после сдачи в плен британцам и американцам специально не расформировывали, оружие складировали, а солдат размещали в Шлезвиг-Гольштейне и в Южной Дании и тут же начинали тренировать — готовить к боевым действиям против СССР. Всего готовилось порядка 15 немецких дивизий, а удар должен был состояться 1 июля 1945 года. Характерная для наших западных "друзей и партнеров" деталь: прямо в то время, как готовилась операция "Немыслимое", Черчилль чуть ли не еженедельно слал Сталину депеши и выражал "сердечные приветствия по случаю блестящей победы": "После всех жертв и страданий в той мрачной долине, через которую мы вместе прошли, мы теперь, связанные верной дружбой и взаимными симпатиями, могли бы идти дальше под сияющим солнцем победоносного мира".И это именно тот план, который приберегал до самого последнего момента Зеленский как драгоценное жертвоприношение новому сюзерену.Надо понимать, что наличествующих у ВСУ сил для нанесения последнего перед переговорами удара совершенно недостаточно. Кризис с личным составом в ВСУ нарастает, а планы мобилизации срываются, из-за чего по всей Украине проходят массовые рейды по отлову уклонистов и "ликвидации сетей, способствующих незаконному пересечению границы и бегству из страны мужчин призывного возраста". Это значит, что для последнего броска нужны солдаты — много солдат.Четвертого января сего года Служба внешней разведки России сообщила, что решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине, от которого до этого момента театрально уклонялся Зеленский, на самом деле уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.Исходя из статистики рождений мальчиков на Украине за 2007-2001 годы, снижение возрастной планки в теории может одномоментно поставить под ружье больше миллиона солдат, что почти вернет ВСУ паритет с ВС России, чья численность составляет порядка 1,5 миллиона человек. Однако нужно понимать, что огромная часть из этого миллиона уже была вывезена за границу родителями, а не успевшие бежать стандартно уйдут на дно. На днях пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ заявила, что количество украинцев, находящихся в розыске за уклонение от мобилизации, превышает 500 тысяч. При снижении возраста мобилизации до 18 лет эта цифра легко может вырасти вдвое и втрое.Но даже если какое-то количество вчерашних школьников удастся отловить и отправить фронт, очевидно, что, даже вооруженные лучшим оружием мира в неограниченных количествах, они не смогут составить никакой конкуренции закаленным трехлетними боями российским солдатам.Но Трампу на это наплевать: он все же попробует попугать Путина миллионом "юных камикадзе", для экстренного вооружения которых в последние дни через польские порты, дороги и аэропорты бесконечным потоком идут западное вооружение и техника.Это же не его дети и даже не американцы — почему бы не попробовать, вдруг прокатит?* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html
https://ria.ru/20250111/evropa-1993188974.html
https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
россия, сша, джо байден, дональд трамп, нато, украина, вооруженные силы украины
Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
Несколько дней назад, когда православные россияне отмечали Рождество, американский мозговой центр Council of foreign relations (CFR) совместно с Фондом Карнеги* опубликовал доклад, который подводит смысловую черту под итогами и перспективами участия Запада в конфликте на Украине.
Эта черта больше походит на длинный и жирный минус: "Появляется понимание, что Украина
в войне с Россией
терпит поражение… Цели, которые включали полное освобождение оккупированных территорий, больше не являются реалистичными. Союзники по НАТО
ясно дали понять, что не готовы принять Украину в альянс… Теперь главная (и единственная) тема для обсуждений — окончание войны на условиях, которые не позволят одержать России полную победу".
Очевидно, что новый император Запада Трамп, который вроде как хочет скорее прекратить "ужасные потери с обоих сторон" и предложить России новую "большую сделку", на самом деле по своему обыкновению хочет выжать из ситуации максимум и в дружеском танго под шумок выкрутить Путину руки — а здесь может пригодиться все, и даже полумертвый шакал цвета хаки.
Один из переговорных рычагов услужливо положил Трампу в папочку не кто иной, как Джо Байден
: 10 января США
ввели очередной пакет санкций, направленных на нефтегазовый сектор России, — западные аналитики считают его "одним из самых жестких". При этом лучший будущий друг России Трамп эту явную эскалацию ни единым словом не осудил. Мало того — источник, близкий к будущей администрации, на условиях анонимности сообщил, что новые санкции предоставляют администрации Трампа "благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине".
Впрочем, на фоне того, что уже переварила и выплюнула Россия, на этом фронте удивить ее будет достаточно сложно, а принудить к чему-то — и вовсе невозможно.
Уходящая администрация США и ее дружки из НАТО также заботливо сохраняли для нового лидера свободного мира еще один козырь — удержание ВСУ
части территории Курской области
России. Несмотря на то, что на исход СВО эта авантюра не повлияет от слова никак и даже его значительно ускорит, Зеленский с его кураторами свято верят, что сжигание под Суджей
все новых и новых резервов стоит того, чтобы об этом за столом с Путиным упомянул Трамп (и то при условии, если к тому моменту на территории области останется хоть один живой солдат ВСУ). Блажен, кто верует.
Но есть еще один вариант, который уже лежит в папочке у Трампа, и название ему — "Немыслимое 2.0".
В апреле 1945 года, когда русские танки еще рвались к Берлину
, по приказу премьера Уинстона Черчилля
британским Штабом военного планирования в условиях полной и строжайшей секретности началась активная подготовка операции "Немыслимое". В рамках операции планировался разгром советских войск на территории бывшего нацистского рейха и вторжение объединенных сил Запада в Советский Союз, а также тотальное разрушение с воздуха советских городов, в том числе с использованием ядерного оружия.
Сердцем группировки вторжения должны были стать десятки немецких дивизий, которые после сдачи в плен британцам и американцам специально не расформировывали, оружие складировали, а солдат размещали в Шлезвиг-Гольштейне
и в Южной Дании
и тут же начинали тренировать — готовить к боевым действиям против СССР
. Всего готовилось порядка 15 немецких дивизий, а удар должен был состояться 1 июля 1945 года. Характерная для наших западных "друзей и партнеров" деталь: прямо в то время, как готовилась операция "Немыслимое", Черчилль чуть ли не еженедельно слал Сталину депеши и выражал "сердечные приветствия по случаю блестящей победы": "После всех жертв и страданий в той мрачной долине, через которую мы вместе прошли, мы теперь, связанные верной дружбой и взаимными симпатиями, могли бы идти дальше под сияющим солнцем победоносного мира".
И это именно тот план, который приберегал до самого последнего момента Зеленский как драгоценное жертвоприношение новому сюзерену.
Надо понимать, что наличествующих у ВСУ сил для нанесения последнего перед переговорами удара совершенно недостаточно. Кризис с личным составом в ВСУ нарастает, а планы мобилизации срываются, из-за чего по всей Украине проходят массовые рейды по отлову уклонистов и "ликвидации сетей, способствующих незаконному пересечению границы и бегству из страны мужчин призывного возраста". Это значит, что для последнего броска нужны солдаты — много солдат.
Четвертого января сего года Служба внешней разведки России сообщила, что решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине, от которого до этого момента театрально уклонялся Зеленский, на самом деле уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.
Исходя из статистики рождений мальчиков на Украине за 2007-2001 годы, снижение возрастной планки в теории может одномоментно поставить под ружье больше миллиона солдат, что почти вернет ВСУ паритет с ВС России, чья численность составляет порядка 1,5 миллиона человек. Однако нужно понимать, что огромная часть из этого миллиона уже была вывезена за границу родителями, а не успевшие бежать стандартно уйдут на дно. На днях пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ заявила, что количество украинцев, находящихся в розыске за уклонение от мобилизации, превышает 500 тысяч. При снижении возраста мобилизации до 18 лет эта цифра легко может вырасти вдвое и втрое.
Но даже если какое-то количество вчерашних школьников удастся отловить и отправить фронт, очевидно, что, даже вооруженные лучшим оружием мира в неограниченных количествах, они не смогут составить никакой конкуренции закаленным трехлетними боями российским солдатам.
Но Трампу на это наплевать: он все же попробует попугать Путина миллионом "юных камикадзе", для экстренного вооружения которых в последние дни через польские порты, дороги и аэропорты бесконечным потоком идут западное вооружение и техника.
Это же не его дети и даже не американцы — почему бы не попробовать, вдруг прокатит?
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.