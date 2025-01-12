"Зря к нему не прислушались". Трамп сделал "библейскую ставку"
Политолог Стадин назвал присоединение земель библейским вопросом для Трампа
© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Еще несколько недель назад ремарки о Канаде как о 51-м американском штате казались шуткой. Но избранный президент США продолжает настаивать на том, что объединение с соседями — вполне реальная перспектива. И все это на фоне других территориальных притязаний. О том, что стоит за имперскими амбициями Дональда Трампа, — в материале РИА Новости.
Сделаем Америку… больше
На днях избранный президент опубликовал в соцсети Truth Social карту США, Канады и Гренландии. Все три территории окрашены в цвета звездно-полосатого флага. Текстовое сопровождение лаконичное: "Oh Canada", — только и написал Трамп. Фраза подозрительно напоминает начало канадского государственного гимна (впрочем, официально он называется "O Canada").
Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой. Скриншот из соцсети Truth Social
Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой. Скриншот из соцсети Truth Social
Намеренно Трамп выбрал такую подпись или нет, в принципе неважно. Как мало нового привнесла и опубликованная им "альтернативная" карта.
Будущий президент давно уже без обиняков говорит о необходимости расширения США за счет Гренландии и Канады. О желании сделать соседнюю страну 51-м штатом Трамп рассказал премьер-министру Джастину Трюдо еще в конце 2024-го, едва выиграв выборы. И с тех пор от идеи не отказывается.
В начале января он пригрозил "экономической силой" для присоединения канадской территории. В Оттаве, конечно, могут выдохнуть: по крайней мере, Трамп не рассматривает силовой сценарий, который лежит у него на столе для Панамского канала и Гренландии. Последнюю он, кстати, все еще надеется купить. Но если не продадут, республиканец не исключает и радикальных методов.
Главный вопрос: почему у Трампа "версии 2.0", как окрестили его теперь в зарубежной прессе, вдруг проявились такие амбиции?
Первый срок он строил на лозунге "Сделаем Америку вновь великой". Но тогда содержание тезиса было вполне четким — речь шла об интенсивном, а не экстенсивном развитии: о возвращении зарубежных производств в США, создании новых рабочих мест и так далее.
Второй же срок, еще не начавшись, явно имеет другой характер — с прицелом на территориальное расширение.
История, наркотики и товарооборот
Перемену в настроениях Трампа можно объяснить несколькими причинами.
Во-первых, как часто бывает в таких случаях, историческими. Идея объединения берет начало в 1775-м. Тогда континентальная армия, представленная 13 штатами, еще не объявившими о независимости от Великобритании, вторглась в провинцию Квебек, лояльную короне. Для будущих США авантюра закончилась поражением. А территория нынешней Канады осталась пробританской. Страна и поныне входит в Содружество наций, возглавляемое Лондоном.
© @EricTrump/XШуточная публикация Эрика Трампа, сына Дональда Трампа, в соцсети. Избранный президент "покупает" Канаду, Гренландию и Панамский канал
© @EricTrump/X
Шуточная публикация Эрика Трампа, сына Дональда Трампа, в соцсети. Избранный президент "покупает" Канаду, Гренландию и Панамский канал
В 1812-м во время Англо-американской войны уже оформившиеся Соединенные Штаты снова попытались вразумить канадцев — безуспешно.
С тех пор соседи существовали относительно мирно, наращивая взаимодействие. Но в последнее время, считает Трамп, оно стало вредить США.
И в этом возможная вторая причина территориальных притязаний.
Американский избранный президент вменяет в вину Канаде недостаточный контроль на границах, приводящий к нелегальной миграции и притоку наркотиков (фентанила). Трамп также настаивает на том, что партнерство неравноправное — США продают соседям больше товаров, чем покупают у них.
Эти доводы, однако, вызывают недоумение у зарубежных специалистов.
Во-первых, дефицит товарооборота с канадской стороны только свидетельствует об экономической мощи США. Во-вторых, сам Трамп сейчас грозит Оттаве повышением пошлин на ввозимую в Штаты продукцию, что лишь усугубит ситуацию: торговый дисбаланс еще больше вырастет. В-третьих, проблемы того же наркотрафика явно преувеличены. Например, за прошлый год американские пограничники изъяли менее 20 килограммов фентанила.
Застал врасплох
С учетом таких взаимоисключающих параграфов и аналитики, и окружение Трампа теряются в догадках: его разговоры о "51-м штате" — это всерьез или, как говорится, троллинг?
"Канада и США <…> это действительно было бы нечто. Если избавиться от искусственно проведенной линии и посмотреть, как это выглядит, будет намного лучше для национальной безопасности", — продолжает утверждать Трамп. Он заверяет, что Соединенным Штатам не нужно "ничего из того, что есть (у канадцев. — Прим. ред.)", включая, например, автомобили: "я бы предпочел производить их в Детройте". Но, считает Трамп, для Канады имеет смысл стать частью США, если она собирается полагаться на экономику и армию соседа.
Для троллинга, если речь идет о таковом, избранный президент выбрал максимально удобное время. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале января подал в отставку, попросив приостановить работу парламента страны до 24 марта. После этой даты, по задумке политика, депутаты возобновят работу и назначат дату очередных выборов: они и так должны пройти не позднее октября.
© AP Photo / Aaron FavilaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Aaron Favila
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Но угрозы Трампа усугубляют ситуацию, ведь неизвестно, кто готов бросить вызов соседу, который в марте уже будет полноправным хозяином Белого дома.
В целом все политики Канады против объединения. Те же настроения и среди рядовых граждан: лишь 13 процентов видят в идее слияния стран потенциал. Остальные против и этой затеи, и Трампа лично.
Тем не менее частота заявлений о 51-м штате меняет настроения среди канадцев. В том смысле, что риторику республиканца перестают воспринимать как шутку.
Борьба за наследие
"С настоящего момента и до начала мая страна будет находиться в некотором роде без руля, — подчеркивает профессор политологии канадского Университета Маунт-Ройял Дуэйн Брэтт. — А мы имеем дело с потенциальной экзистенциальной, экономической и, возможно, политической угрозой, исходящей от того, кого мы считали нашим ближайшим союзником в лице Соединенных Штатов. И находимся в очень слабом положении, чтобы дать отпор, из-за внутреннего политического кризиса".
В то же время Брэтт надеется, что здравый смысл в Вашингтоне возобладает. Опираясь на опросы населения Канады, профессор указывает: если даже представить, что страна станет новым штатом, это будет территория демократов, а не республиканцев. Едва ли Трамп и его однопартийцы в этом заинтересованы.
© AP Photo / Carolyn ThompsonСотрудники правоохранительных органов блокируют въезд на пограничный переход "Радужный мост" между США и Канадой
© AP Photo / Carolyn Thompson
Сотрудники правоохранительных органов блокируют въезд на пограничный переход "Радужный мост" между США и Канадой
Есть и очевидные организационные препятствия. Канада уже поделена на несколько провинций, причем весьма разнородных (Квебек, например, на 80 процентов франкоговорящий). Поэтому переформатировать такое государство под штат будет проблематично и затратно в первую очередь для американцев.
Среди "терапевтических" объяснений поведения Трампа — то, что своими угрозами он лишь пытается укрепить позиции по повышению пошлин. Мол, Оттава согласится на это без боя, только бы прекратить разговоры о слиянии.
Президент Института вопросов XXI века, одного из ведущих аналитических центров Канады, Ирвин Стадин, в свою очередь, призывает не недооценивать устремления Трампа. Хотя под ними и нет экономического обоснования — например, адаптировать местные производства под стандарты США дороже, чем закупать продукцию у соседей напрямую, — избранный президент может сыграть на упомянутых исторических факторах.
"Трамп 1.0 был политиком-экспериментатором, шоуменом, лишь пробующим силы во власти, — отмечает Стадин. — Трамп 2.0 уже не выступает за сделки, за двустороннюю торговлю, даже за американцев. Он делает "библейские" ставки на свое наследие, он видит себя среди великих мировых игроков".
© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
А значит, отмахиваться от его планов не стоит — необходимо выработать адекватный ответ. Но каким он будет с учетом политического кризиса, вызванного отставкой Трюдо, предсказать сложно.