https://ria.ru/20250112/tramp-1993108219.html

"Зря к нему не прислушались". Трамп сделал "библейскую ставку"

"Зря к нему не прислушались". Трамп сделал "библейскую ставку" - РИА Новости, 12.01.2025

"Зря к нему не прислушались". Трамп сделал "библейскую ставку"

Еще несколько недель назад ремарки о Канаде как о 51-м американском штате казались шуткой. Но избранный президент США продолжает настаивать на том, что... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:00:00+03:00

2025-01-12T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Еще несколько недель назад ремарки о Канаде как о 51-м американском штате казались шуткой. Но избранный президент США продолжает настаивать на том, что объединение с соседями — вполне реальная перспектива. И все это на фоне других территориальных притязаний. О том, что стоит за имперскими амбициями Дональда Трампа, — в материале РИА Новости.Сделаем Америку… большеНа днях избранный президент опубликовал в соцсети Truth Social карту США, Канады и Гренландии. Все три территории окрашены в цвета звездно-полосатого флага. Текстовое сопровождение лаконичное: "Oh Canada", — только и написал Трамп. Фраза подозрительно напоминает начало канадского государственного гимна (впрочем, официально он называется "O Canada").Намеренно Трамп выбрал такую подпись или нет, в принципе неважно. Как мало нового привнесла и опубликованная им "альтернативная" карта.Будущий президент давно уже без обиняков говорит о необходимости расширения США за счет Гренландии и Канады. О желании сделать соседнюю страну 51-м штатом Трамп рассказал премьер-министру Джастину Трюдо еще в конце 2024-го, едва выиграв выборы. И с тех пор от идеи не отказывается.В начале января он пригрозил "экономической силой" для присоединения канадской территории. В Оттаве, конечно, могут выдохнуть: по крайней мере, Трамп не рассматривает силовой сценарий, который лежит у него на столе для Панамского канала и Гренландии. Последнюю он, кстати, все еще надеется купить. Но если не продадут, республиканец не исключает и радикальных методов.Главный вопрос: почему у Трампа "версии 2.0", как окрестили его теперь в зарубежной прессе, вдруг проявились такие амбиции?Первый срок он строил на лозунге "Сделаем Америку вновь великой". Но тогда содержание тезиса было вполне четким — речь шла об интенсивном, а не экстенсивном развитии: о возвращении зарубежных производств в США, создании новых рабочих мест и так далее.Второй же срок, еще не начавшись, явно имеет другой характер — с прицелом на территориальное расширение.История, наркотики и товарооборотПеремену в настроениях Трампа можно объяснить несколькими причинами.Во-первых, как часто бывает в таких случаях, историческими. Идея объединения берет начало в 1775-м. Тогда континентальная армия, представленная 13 штатами, еще не объявившими о независимости от Великобритании, вторглась в провинцию Квебек, лояльную короне. Для будущих США авантюра закончилась поражением. А территория нынешней Канады осталась пробританской. Страна и поныне входит в Содружество наций, возглавляемое Лондоном.В 1812-м во время Англо-американской войны уже оформившиеся Соединенные Штаты снова попытались вразумить канадцев — безуспешно.С тех пор соседи существовали относительно мирно, наращивая взаимодействие. Но в последнее время, считает Трамп, оно стало вредить США.И в этом возможная вторая причина территориальных притязаний.Американский избранный президент вменяет в вину Канаде недостаточный контроль на границах, приводящий к нелегальной миграции и притоку наркотиков (фентанила). Трамп также настаивает на том, что партнерство неравноправное — США продают соседям больше товаров, чем покупают у них.Эти доводы, однако, вызывают недоумение у зарубежных специалистов.Во-первых, дефицит товарооборота с канадской стороны только свидетельствует об экономической мощи США. Во-вторых, сам Трамп сейчас грозит Оттаве повышением пошлин на ввозимую в Штаты продукцию, что лишь усугубит ситуацию: торговый дисбаланс еще больше вырастет. В-третьих, проблемы того же наркотрафика явно преувеличены. Например, за прошлый год американские пограничники изъяли менее 20 килограммов фентанила.Застал врасплохС учетом таких взаимоисключающих параграфов и аналитики, и окружение Трампа теряются в догадках: его разговоры о "51-м штате" — это всерьез или, как говорится, троллинг?"Канада и США <…> это действительно было бы нечто. Если избавиться от искусственно проведенной линии и посмотреть, как это выглядит, будет намного лучше для национальной безопасности", — продолжает утверждать Трамп. Он заверяет, что Соединенным Штатам не нужно "ничего из того, что есть (у канадцев. — Прим. ред.)", включая, например, автомобили: "я бы предпочел производить их в Детройте". Но, считает Трамп, для Канады имеет смысл стать частью США, если она собирается полагаться на экономику и армию соседа.Для троллинга, если речь идет о таковом, избранный президент выбрал максимально удобное время. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале января подал в отставку, попросив приостановить работу парламента страны до 24 марта. После этой даты, по задумке политика, депутаты возобновят работу и назначат дату очередных выборов: они и так должны пройти не позднее октября.Но угрозы Трампа усугубляют ситуацию, ведь неизвестно, кто готов бросить вызов соседу, который в марте уже будет полноправным хозяином Белого дома.В целом все политики Канады против объединения. Те же настроения и среди рядовых граждан: лишь 13 процентов видят в идее слияния стран потенциал. Остальные против и этой затеи, и Трампа лично.Тем не менее частота заявлений о 51-м штате меняет настроения среди канадцев. В том смысле, что риторику республиканца перестают воспринимать как шутку.Борьба за наследие"С настоящего момента и до начала мая страна будет находиться в некотором роде без руля, — подчеркивает профессор политологии канадского Университета Маунт-Ройял Дуэйн Брэтт. — А мы имеем дело с потенциальной экзистенциальной, экономической и, возможно, политической угрозой, исходящей от того, кого мы считали нашим ближайшим союзником в лице Соединенных Штатов. И находимся в очень слабом положении, чтобы дать отпор, из-за внутреннего политического кризиса".В то же время Брэтт надеется, что здравый смысл в Вашингтоне возобладает. Опираясь на опросы населения Канады, профессор указывает: если даже представить, что страна станет новым штатом, это будет территория демократов, а не республиканцев. Едва ли Трамп и его однопартийцы в этом заинтересованы.Есть и очевидные организационные препятствия. Канада уже поделена на несколько провинций, причем весьма разнородных (Квебек, например, на 80 процентов франкоговорящий). Поэтому переформатировать такое государство под штат будет проблематично и затратно в первую очередь для американцев.Среди "терапевтических" объяснений поведения Трампа — то, что своими угрозами он лишь пытается укрепить позиции по повышению пошлин. Мол, Оттава согласится на это без боя, только бы прекратить разговоры о слиянии.Президент Института вопросов XXI века, одного из ведущих аналитических центров Канады, Ирвин Стадин, в свою очередь, призывает не недооценивать устремления Трампа. Хотя под ними и нет экономического обоснования — например, адаптировать местные производства под стандарты США дороже, чем закупать продукцию у соседей напрямую, — избранный президент может сыграть на упомянутых исторических факторах."Трамп 1.0 был политиком-экспериментатором, шоуменом, лишь пробующим силы во власти, — отмечает Стадин. — Трамп 2.0 уже не выступает за сделки, за двустороннюю торговлю, даже за американцев. Он делает "библейские" ставки на свое наследие, он видит себя среди великих мировых игроков".А значит, отмахиваться от его планов не стоит — необходимо выработать адекватный ответ. Но каким он будет с учетом политического кризиса, вызванного отставкой Трюдо, предсказать сложно.

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в мире, канада, сша, гренландия, дональд трамп, джастин трюдо