https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html
В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ
В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ - РИА Новости, 12.01.2025
В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ
Искусственный интеллект в мире в ближайшие 1,5-2 года будет переживать "золотую эру", рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T04:25:00+03:00
2025-01-12T04:25:00+03:00
2025-01-12T05:17:00+03:00
технологии
лаборатория касперского
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Искусственный интеллект в мире в ближайшие 1,5-2 года будет переживать "золотую эру", рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. "ИИ переживет "золотую эру" в ближайшие 1,5-2 года, в некотором плане повторив успех блокчейна и криптовалюты", — сказал Дащенко.В частности, он ожидает, что ИИ будет интегрирован в системы сбора и продвижения мнений."Многие используют ChatGPT как советника и советчика. Это мощнейший инструмент для продвижения и сбора мнений. Думаю, что при одинаковых текстовых запросах выдача будет разной в зависимости от страны и региона, чтобы продвинуть нужную точку зрения", — предположил эксперт. Вместе с этим эксперт ожидает, что в этом году некоторые страны могут ужесточить регулирование ИИ. "В 2025 году стоит ожидать ужесточения регулирования искусственного интеллекта в разных странах мира, в том числе запрета экспорта данных и "железа", - сказал в то же время Дащенко. Кроме того, по его мнению, продолжится автоматизация кибератак, как злоумышленниками, так и компаниями для отработки методов своей защиты. Эксперт ожидает, что в нынешнем году хакеры будут активно применять нейросети в кибератаках."Доступность и мощь больших языковых моделей (LLM) быстро зарекомендовала себя с точки зрения нападения", — отметил он.По данным аналитического доклада "Индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта", уровень использования искусственного интеллекта российскими организациями повысился с 20 процентов в 2021 году до 43 процентов в 2024 году.
https://ria.ru/20241225/ii-1991269523.html
https://ria.ru/20241006/pisma-1976581122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ
Специалист в сфере IT Дащенко: ИИ в ближайшие 1,5-2 года переживет золотую эру
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Искусственный интеллект в мире в ближайшие 1,5-2 года будет переживать "золотую эру", рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.
"ИИ переживет "золотую эру" в ближайшие 1,5-2 года, в некотором плане повторив успех блокчейна и криптовалюты", — сказал Дащенко.
В частности, он ожидает, что ИИ будет интегрирован в системы сбора и продвижения мнений.
"Многие используют ChatGPT как советника и советчика. Это мощнейший инструмент для продвижения и сбора мнений. Думаю, что при одинаковых текстовых запросах выдача будет разной в зависимости от страны и региона, чтобы продвинуть нужную точку зрения", — предположил эксперт.
Вместе с этим эксперт ожидает, что в этом году некоторые страны могут ужесточить регулирование ИИ.
«
"В 2025 году стоит ожидать ужесточения регулирования искусственного интеллекта в разных странах мира, в том числе запрета экспорта данных и "железа", - сказал в то же время Дащенко.
Кроме того, по его мнению, продолжится автоматизация кибератак, как злоумышленниками, так и компаниями для отработки методов своей защиты.
Эксперт ожидает, что в нынешнем году хакеры будут активно применять нейросети в кибератаках.
"Доступность и мощь больших языковых моделей (LLM) быстро зарекомендовала себя с точки зрения нападения", — отметил он.
По данным аналитического доклада "Индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта", уровень использования искусственного интеллекта российскими организациями повысился с 20 процентов в 2021 году до 43 процентов в 2024 году.