https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html

В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ

В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ - РИА Новости, 12.01.2025

В "Лаборатории Касперского" предрекли золотую эру ИИ

Искусственный интеллект в мире в ближайшие 1,5-2 года будет переживать "золотую эру", рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T04:25:00+03:00

2025-01-12T04:25:00+03:00

2025-01-12T05:17:00+03:00

технологии

лаборатория касперского

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Искусственный интеллект в мире в ближайшие 1,5-2 года будет переживать "золотую эру", рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. "ИИ переживет "золотую эру" в ближайшие 1,5-2 года, в некотором плане повторив успех блокчейна и криптовалюты", — сказал Дащенко.В частности, он ожидает, что ИИ будет интегрирован в системы сбора и продвижения мнений."Многие используют ChatGPT как советника и советчика. Это мощнейший инструмент для продвижения и сбора мнений. Думаю, что при одинаковых текстовых запросах выдача будет разной в зависимости от страны и региона, чтобы продвинуть нужную точку зрения", — предположил эксперт. Вместе с этим эксперт ожидает, что в этом году некоторые страны могут ужесточить регулирование ИИ. "В 2025 году стоит ожидать ужесточения регулирования искусственного интеллекта в разных странах мира, в том числе запрета экспорта данных и "железа", - сказал в то же время Дащенко. Кроме того, по его мнению, продолжится автоматизация кибератак, как злоумышленниками, так и компаниями для отработки методов своей защиты. Эксперт ожидает, что в нынешнем году хакеры будут активно применять нейросети в кибератаках."Доступность и мощь больших языковых моделей (LLM) быстро зарекомендовала себя с точки зрения нападения", — отметил он.По данным аналитического доклада "Индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта", уровень использования искусственного интеллекта российскими организациями повысился с 20 процентов в 2021 году до 43 процентов в 2024 году.

https://ria.ru/20241225/ii-1991269523.html

https://ria.ru/20241006/pisma-1976581122.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, лаборатория касперского