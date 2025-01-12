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Танкер "Волгонефть-239" защитят от влияния штормов, чтобы исключить утечки - РИА Новости, 12.01.2025
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14:30 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/tanker-1993346142.html
Танкер "Волгонефть-239" защитят от влияния штормов, чтобы исключить утечки
Танкер "Волгонефть-239" защитят от влияния штормов, чтобы исключить утечки - РИА Новости, 12.01.2025
Танкер "Волгонефть-239" защитят от влияния штормов, чтобы исключить утечки
МЧС с заинтересованными ведомствами и властями намерены защитить севший на мель у порта Тамань танкер "Волгонефть-239" от влияния штормов, чтобы не допустить... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:30:00+03:00
2025-01-12T14:30:00+03:00
россия
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. МЧС с заинтересованными ведомствами и властями намерены защитить севший на мель у порта Тамань танкер "Волгонефть-239" от влияния штормов, чтобы не допустить нового разлива мазута, сообщил глава ведомства Александр Куренков в эфире телеканала "Россия 24". "Перво-наперво нужно будет пробить дорогу вот к этому судну ("Волгонефть-239" - ред.). Расстояние заметное. В ближайшие сутки мы этим займемся. Буквально сейчас принимается решение, как это сделать, какими силами и какими возможностями. Если получится, за этот же срок полностью обвести его по кругу, присыпать судно, чтобы угрожающие штормы не грозили тому мазуту, который находится в этом районе", - сказал Куренков. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что дублирующие боновые заграждения устанавливают на месте разлива мазута из кормы, севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250111/mazut-1993269031.html
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россия, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), происшествия
Россия, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Происшествия
Танкер "Волгонефть-239" защитят от влияния штормов, чтобы исключить утечки

"Волгонефть-239" защитят от влияния штормов, чтобы исключить новые утечки мазута

© Вениамин Кондратьев/TelegramУстановка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239"
Установка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Вениамин Кондратьев/Telegram
Установка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. МЧС с заинтересованными ведомствами и властями намерены защитить севший на мель у порта Тамань танкер "Волгонефть-239" от влияния штормов, чтобы не допустить нового разлива мазута, сообщил глава ведомства Александр Куренков в эфире телеканала "Россия 24".
"Перво-наперво нужно будет пробить дорогу вот к этому судну ("Волгонефть-239" - ред.). Расстояние заметное. В ближайшие сутки мы этим займемся. Буквально сейчас принимается решение, как это сделать, какими силами и какими возможностями. Если получится, за этот же срок полностью обвести его по кругу, присыпать судно, чтобы угрожающие штормы не грозили тому мазуту, который находится в этом районе", - сказал Куренков.
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В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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РоссияКраснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливеКерченский проливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)Происшествия
 
 
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