https://ria.ru/20250112/tanker-1993344618.html

Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген

Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген - РИА Новости, 12.01.2025

Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген

Потерявший управление нефтяной танкер Eventin отбуксирован к порту Засниц на немецком острове Рюген, сообщило журналистам командование ФРГ по чрезвычайным... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:11:00+03:00

2025-01-12T14:11:00+03:00

2025-01-12T14:11:00+03:00

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БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Потерявший управление нефтяной танкер Eventin отбуксирован к порту Засниц на немецком острове Рюген, сообщило журналистам командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море. По данным ведомства, танкер после буксировки находится на рейде в пяти километрах от берега в порту Засниц. Танкер поддерживают два буксирных судна, он останется на данной позиции до той поры, пока не будет принято решение о дальнейшей судьбе танкера. В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позднее командование сообщило РИА Новости, что угрозы утечки нефти на данный момент нет.

https://ria.ru/20250110/tanker-1993164899.html

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Ольга Фомченкова

в мире, германия, балтийское море