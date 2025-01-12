https://ria.ru/20250112/tanker-1993344618.html
Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген
Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген - РИА Новости, 12.01.2025
Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген
Потерявший управление нефтяной танкер Eventin отбуксирован к порту Засниц на немецком острове Рюген, сообщило журналистам командование ФРГ по чрезвычайным... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:11:00+03:00
2025-01-12T14:11:00+03:00
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БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Потерявший управление нефтяной танкер Eventin отбуксирован к порту Засниц на немецком острове Рюген, сообщило журналистам командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море. По данным ведомства, танкер после буксировки находится на рейде в пяти километрах от берега в порту Засниц. Танкер поддерживают два буксирных судна, он останется на данной позиции до той поры, пока не будет принято решение о дальнейшей судьбе танкера. В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позднее командование сообщило РИА Новости, что угрозы утечки нефти на данный момент нет.
https://ria.ru/20250110/tanker-1993164899.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, балтийское море
В мире, Германия, Балтийское море
Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген
Дрейфовавший в море танкер Eventin отбуксировали к порту Засниц на острове Рюген
БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Потерявший управление нефтяной танкер Eventin отбуксирован к порту Засниц на немецком острове Рюген, сообщило журналистам командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.
По данным ведомства, танкер после буксировки находится на рейде в пяти километрах от берега в порту Засниц. Танкер поддерживают два буксирных судна, он останется на данной позиции до той поры, пока не будет принято решение о дальнейшей судьбе танкера.
В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позднее командование сообщило РИА Новости, что угрозы утечки нефти на данный момент нет.