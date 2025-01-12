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Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген - РИА Новости, 12.01.2025
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14:11 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/tanker-1993344618.html
Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген
Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген - РИА Новости, 12.01.2025
Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген
Потерявший управление нефтяной танкер Eventin отбуксирован к порту Засниц на немецком острове Рюген, сообщило журналистам командование ФРГ по чрезвычайным... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:11:00+03:00
2025-01-12T14:11:00+03:00
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БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Потерявший управление нефтяной танкер Eventin отбуксирован к порту Засниц на немецком острове Рюген, сообщило журналистам командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море. По данным ведомства, танкер после буксировки находится на рейде в пяти километрах от берега в порту Засниц. Танкер поддерживают два буксирных судна, он останется на данной позиции до той поры, пока не будет принято решение о дальнейшей судьбе танкера. В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позднее командование сообщило РИА Новости, что угрозы утечки нефти на данный момент нет.
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в мире, германия, балтийское море
В мире, Германия, Балтийское море
Потерявший управление танкер Eventin отбуксировали к порту на острове Рюген

Дрейфовавший в море танкер Eventin отбуксировали к порту Засниц на острове Рюген

© Фото : HavariekommandoТанкер Eventin, потерявший управление близ Рюгена
Танкер Eventin, потерявший управление близ Рюгена - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Havariekommando
Танкер Eventin, потерявший управление близ Рюгена
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БЕРЛИН, 12 янв — РИА Новости. Потерявший управление нефтяной танкер Eventin отбуксирован к порту Засниц на немецком острове Рюген, сообщило журналистам командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.
По данным ведомства, танкер после буксировки находится на рейде в пяти километрах от берега в порту Засниц. Танкер поддерживают два буксирных судна, он останется на данной позиции до той поры, пока не будет принято решение о дальнейшей судьбе танкера.
В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позднее командование сообщило РИА Новости, что угрозы утечки нефти на данный момент нет.
Танкер Eventin - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В ФРГ не увидели угрозы утечки нефти с дрейфующего в Балтике танкера
10 января, 17:44
 
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