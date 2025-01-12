https://ria.ru/20250112/svo-1993333212.html

Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области

Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 12.01.2025

Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области

Российские войска взяли под контроль села Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:35:00+03:00

2025-01-12T12:35:00+03:00

2025-01-12T16:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время группировка "Запад" заняла село Калиново в Харьковской области.При этом Южная группировка нанесла поражение подразделениям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка.Потери ВСУ в этих боях за сутки составили:Уничтожены два склада боеприпасов.Бойцы "Запада", в свою очередь, нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Загрызово, Западного, Загоруйковки, Двуречной, Ивановки и Торского.Украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки:Здесь также уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире