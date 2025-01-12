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Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 12.01.2025 (обновлено: 16:10 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/svo-1993333212.html
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 12.01.2025
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российские войска взяли под контроль села Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:35:00+03:00
2025-01-12T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время группировка "Запад" заняла село Калиново в Харьковской области.При этом Южная группировка нанесла поражение подразделениям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка.Потери ВСУ в этих боях за сутки составили:Уничтожены два склада боеприпасов.Бойцы "Запада", в свою очередь, нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Загрызово, Западного, Загоруйковки, Двуречной, Ивановки и Торского.Украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки:Здесь также уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
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харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области

Минобороны сообщило об освобождении села Янтарное в ДНР и харьковского Калиново

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские бойцы в зоне СВО
Российские бойцы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские бойцы в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили село Янтарное в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили село Янтарное в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили село Янтарное в ДНР
В то же время группировка "Запад" заняла село Калиново в Харьковской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Калиново в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Калиново в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Калиново в Харьковской области
При этом Южная группировка нанесла поражение подразделениям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка.
Потери ВСУ в этих боях за сутки составили:
  • около 250 человек убитыми и ранеными;
  • четыре боевые бронированные машины "Козак";
  • четыре автомобиля.
Уничтожены два склада боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Курахово — наше, но главное — дальше
7 января, 08:00
Бойцы "Запада", в свою очередь, нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Загрызово, Западного, Загоруйковки, Двуречной, Ивановки и Торского.
Украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки:
  • примерно 410 солдат;
  • три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113;
  • четыре автомобиля;
  • шесть артиллерийских орудий;
  • две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Здесь также уничтожены два склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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