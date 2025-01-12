https://ria.ru/20250112/svo-1993333212.html
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 12.01.2025
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российские войска взяли под контроль села Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:35:00+03:00
2025-01-12T12:35:00+03:00
2025-01-12T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992896245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69c6de2dc43ebcf3a297d4f8bfe1d407.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В то же время группировка "Запад" заняла село Калиново в Харьковской области.При этом Южная группировка нанесла поражение подразделениям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка.Потери ВСУ в этих боях за сутки составили:Уничтожены два склада боеприпасов.Бойцы "Запада", в свою очередь, нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Загрызово, Западного, Загоруйковки, Двуречной, Ивановки и Торского.Украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки:Здесь также уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992896245_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_1c6e86119d0946bbe832ce3429496ae9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Минобороны сообщило об освобождении села Янтарное в ДНР и харьковского Калиново
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Российские войска взяли под контроль села Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, сообщило Минобороны
.
«
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
В то же время группировка "Запад" заняла село Калиново в Харьковской области.
При этом Южная группировка нанесла поражение подразделениям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка.
Потери ВСУ в этих боях за сутки составили:
- около 250 человек убитыми и ранеными;
- четыре боевые бронированные машины "Козак";
- четыре автомобиля.
Уничтожены два склада боеприпасов.
Бойцы "Запада", в свою очередь, нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Загрызово, Западного, Загоруйковки, Двуречной, Ивановки и Торского.
Украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки:
- примерно 410 солдат;
- три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113;
- четыре автомобиля;
- шесть артиллерийских орудий;
- две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Здесь также уничтожены два склада боеприпасов.