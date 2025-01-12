https://ria.ru/20250112/sudan-1993298277.html

Правительственные войска Судана заняли центр провинции Аль-Джазира

Правительственные войска Судана заняли центр провинции Аль-Джазира - РИА Новости, 12.01.2025

Правительственные войска Судана заняли центр провинции Аль-Джазира

Глава суданских Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил о сдаче города Мадани, административного центра провинции Аль-Джазира,... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T00:03:00+03:00

2025-01-12T00:03:00+03:00

2025-01-12T01:03:00+03:00

в мире

судан

международный комитет красного креста (мккк)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155267/43/1552674349_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d7cebb98ed0faf0c194bbe81f95cdde.jpg

БЕЙРУТ, 12 янв - РИА Новости. Глава суданских Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил о сдаче города Мадани, административного центра провинции Аль-Джазира, правительственным войскам."Мы проиграли сражение, но не войну… Мы потеряли Мадани, но с божьей помощью отобьем ее обратно. Необходимо упорядочить ряды и провести ревизию", - сказал Дагло в опубликованном в социальных сетях аудиообращении.Глава СБР отметил, что баланс сил изменился, и против бойцов быстрого реагирования интенсивно используются, помимо авиации, боевые беспилотники, что приводит к значительным потерям среди личного состава.В субботу руководство вооруженных сил Судана заявило об успешном продвижении в направлении города Мадани в провинции Аль-Джазира.С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.

https://ria.ru/20241224/sudan-1991014812.html

https://ria.ru/20241110/rossija-1982887211.html

судан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, международный комитет красного креста (мккк), россия