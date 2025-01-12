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Правительственные войска Судана заняли центр провинции Аль-Джазира - РИА Новости, 12.01.2025
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00:03 12.01.2025 (обновлено: 01:03 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/sudan-1993298277.html
Правительственные войска Судана заняли центр провинции Аль-Джазира
Правительственные войска Судана заняли центр провинции Аль-Джазира - РИА Новости, 12.01.2025
Правительственные войска Судана заняли центр провинции Аль-Джазира
Глава суданских Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил о сдаче города Мадани, административного центра провинции Аль-Джазира,... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T00:03:00+03:00
2025-01-12T01:03:00+03:00
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БЕЙРУТ, 12 янв - РИА Новости. Глава суданских Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил о сдаче города Мадани, административного центра провинции Аль-Джазира, правительственным войскам."Мы проиграли сражение, но не войну… Мы потеряли Мадани, но с божьей помощью отобьем ее обратно. Необходимо упорядочить ряды и провести ревизию", - сказал Дагло в опубликованном в социальных сетях аудиообращении.Глава СБР отметил, что баланс сил изменился, и против бойцов быстрого реагирования интенсивно используются, помимо авиации, боевые беспилотники, что приводит к значительным потерям среди личного состава.В субботу руководство вооруженных сил Судана заявило об успешном продвижении в направлении города Мадани в провинции Аль-Джазира.С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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в мире, судан, международный комитет красного креста (мккк), россия
В мире, Судан, Международный комитет Красного Креста (МККК), Россия
Правительственные войска Судана заняли центр провинции Аль-Джазира

Глава суданских СБР заявил о сдаче центра Аль-Джазиры правительственным войскам

© РИА Новости / Салих Башир | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Судане
Военнослужащие в Судане - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие в Судане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 12 янв - РИА Новости. Глава суданских Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил о сдаче города Мадани, административного центра провинции Аль-Джазира, правительственным войскам.
"Мы проиграли сражение, но не войну… Мы потеряли Мадани, но с божьей помощью отобьем ее обратно. Необходимо упорядочить ряды и провести ревизию", - сказал Дагло в опубликованном в социальных сетях аудиообращении.
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Глава СБР отметил, что баланс сил изменился, и против бойцов быстрого реагирования интенсивно используются, помимо авиации, боевые беспилотники, что приводит к значительным потерям среди личного состава.
В субботу руководство вооруженных сил Судана заявило об успешном продвижении в направлении города Мадани в провинции Аль-Джазира.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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