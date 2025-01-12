"Очень глуп". План Стармера по Украине вызвал недоумение у британцев
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Читатели The Telegraph активно обсуждают новость о том, что премьер Британии Кир Стармер посетит Украину в ближайшие недели, чтобы обсудить возможность размещения британских войск в составе миротворческих сил по окончании конфликта.
"Позвольте уточнить. Он должен уехать в Киев и никогда не возвращаться оттуда. Тогда наша страна сможет вернуться к нормальной жизни", — написал один из комментаторов.
"Позвольте уточнить. Он должен уехать в Киев и никогда не возвращаться оттуда. Тогда наша страна сможет вернуться к нормальной жизни", — написал один из комментаторов.
"Он проявляет больше интереса и заботы об Украине, чем о народе своей страны, особенно о наших вооруженных силах", — отметил другой.
"Нет, у нас нет военных сил для иностранных авантюр. У нас даже нет достаточного количества войск для выполнения наших обязательств в НАТО", — поддержал третий.
"Стармер очень глуп. Конечно, Зеленский хочет, чтобы войска НАТО находились на Украине. Пора понять, что Великобритания не может позволить себе быть мировым жандармом. Лучше отправить корабли с военными в Ла-Манш, чтобы отгонять там нелегальных иммигрантов", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Сколько у нас сейчас солдат в запасе? Наберется хотя бы двузначное число?" — заключили читатели.
Издание Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией.
В свою очередь, пресс-бюро Службы внешней разведки сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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"Нет, у нас нет военных сил для иностранных авантюр. У нас даже нет достаточного количества войск для выполнения наших обязательств в НАТО", — поддержал третий.
"Стармер очень глуп. Конечно, Зеленский хочет, чтобы войска НАТО находились на Украине. Пора понять, что Великобритания не может позволить себе быть мировым жандармом. Лучше отправить корабли с военными в Ла-Манш, чтобы отгонять там нелегальных иммигрантов", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Сколько у нас сейчас солдат в запасе? Наберется хотя бы двузначное число?" — заключили читатели.
Издание Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией.
В свою очередь, пресс-бюро Службы внешней разведки сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>