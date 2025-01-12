https://ria.ru/20250112/starmer-1993354528.html

"Очень глуп". План Стармера по Украине вызвал недоумение у британцев

"Очень глуп". План Стармера по Украине вызвал недоумение у британцев - РИА Новости, 12.01.2025

"Очень глуп". План Стармера по Украине вызвал недоумение у британцев

"Позвольте уточнить. Он должен уехать в Киев и никогда не возвращаться оттуда. Тогда наша страна сможет вернуться к нормальной жизни", — написал один из... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T16:00:00+03:00

2025-01-12T16:00:00+03:00

2025-01-12T16:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Читатели The Telegraph активно обсуждают новость о том, что премьер Британии Кир Стармер посетит Украину в ближайшие недели, чтобы обсудить возможность размещения британских войск в составе миротворческих сил по окончании конфликта. "Позвольте уточнить. Он должен уехать в Киев и никогда не возвращаться оттуда. Тогда наша страна сможет вернуться к нормальной жизни", — написал один из комментаторов. "Он проявляет больше интереса и заботы об Украине, чем о народе своей страны, особенно о наших вооруженных силах", — отметил другой. "Нет, у нас нет военных сил для иностранных авантюр. У нас даже нет достаточного количества войск для выполнения наших обязательств в НАТО", — поддержал третий. "Стармер очень глуп. Конечно, Зеленский хочет, чтобы войска НАТО находились на Украине. Пора понять, что Великобритания не может позволить себе быть мировым жандармом. Лучше отправить корабли с военными в Ла-Манш, чтобы отгонять там нелегальных иммигрантов", — поделился мнением еще один из пользователей. "Сколько у нас сейчас солдат в запасе? Наберется хотя бы двузначное число?" — заключили читатели. Издание Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией. В свою очередь, пресс-бюро Службы внешней разведки сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250112/ssha-1993321398.html

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в мире, украина, кир стармер, киев, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)