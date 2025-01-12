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"Давно мечтали". В США раскрыли, что сделает Трамп из-за провала на Украине
"Давно мечтали". В США раскрыли, что сделает Трамп из-за провала на Украине - РИА Новости, 12.01.2025
"Давно мечтали". В США раскрыли, что сделает Трамп из-за провала на Украине
США хотят присоединить Гренландию из-за провала на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Американские бандиты давно мечтали о РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T10:00:00+03:00
2025-01-12T10:00:00+03:00
2025-01-12T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США хотят присоединить Гренландию из-за провала на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Американские бандиты давно мечтали о Гренландии, но их утраченные перспективы на Украине теперь превратили аннексию Гренландии в стратегический императив", — говорится в публикации. В преддверии вступления в должность президента, Трамп уже несколько раз говорил, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. По его словам, он стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом Трамп отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html
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в мире, гренландия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гренландия, Украина, США
"Давно мечтали". В США раскрыли, что сделает Трамп из-за провала на Украине
Аналитик Шрайвер: США хотят присоединить Гренландию из-за провала на Украине