https://ria.ru/20250112/ssha-1993321398.html

"Давно мечтали". В США раскрыли, что сделает Трамп из-за провала на Украине

"Давно мечтали". В США раскрыли, что сделает Трамп из-за провала на Украине - РИА Новости, 12.01.2025

"Давно мечтали". В США раскрыли, что сделает Трамп из-за провала на Украине

США хотят присоединить Гренландию из-за провала на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Американские бандиты давно мечтали о РИА Новости, 12.01.2025

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США хотят присоединить Гренландию из-за провала на Украине, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Американские бандиты давно мечтали о Гренландии, но их утраченные перспективы на Украине теперь превратили аннексию Гренландии в стратегический императив", — говорится в публикации. В преддверии вступления в должность президента, Трамп уже несколько раз говорил, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. По его словам, он стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом Трамп отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993214153.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993108219.html

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в мире, гренландия, украина, сша