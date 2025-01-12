https://ria.ru/20250112/ssha-1993303675.html
Спецпрокурор, занимавшийся делом Трампа, официально сложил полномочия
Спецпрокурор, занимавшийся делом Трампа, официально сложил полномочия - РИА Новости, 12.01.2025
Спецпрокурор, занимавшийся делом Трампа, официально сложил полномочия
Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении Дональда Трампа, официально сложил свои полномочия на фоне завершения дел против избранного... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T02:13:00+03:00
2025-01-12T02:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении Дональда Трампа, официально сложил свои полномочия на фоне завершения дел против избранного президента в свете его инаугурации, следует из поданных минюстом США судебных документов в распоряжении РИА Новости. "Спецпрокурор завершил свою работу и представил свой окончательный конфиденциальный отчет 7 января 2025 года и покинул департамент 10 января", - говорится в судебном ходатайстве минюста. Вместе с тем минюст подал срочное ходатайство, в котором просит федеральный апелляционный суд отменить постановление суда низшей инстанции, который заблокировал публикацию отчета о расследовании против Трампа. Минюст настаивает на том, что весь доклад должен быть опубликован, или, в крайнем случае, только первая его часть, которая касается дела о вмешательстве в выборы. Вторая часть, касающаяся нарушений условия хранения конфиденциальных документов Трампом, может быть не опубликована, так как расследование против соучастников Трампа еще идет, следует из ходатайства. Ранее Смит попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное дело против Трампа, ведением которого он ранее занимался. Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, сослался Смит на позицию минюста, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, так что дело следует прекратить до инаугурации Трампа. Республиканец стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства вел офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.
https://ria.ru/20241126/tramp-1985700065.html
https://ria.ru/20250110/tramp-1993193605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Спецпрокурор, занимавшийся делом Трампа, официально сложил полномочия
Спецпрокурор Смит, который вел расследование против Трампа, сложил полномочия
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении Дональда Трампа, официально сложил свои полномочия на фоне завершения дел против избранного президента в свете его инаугурации, следует из поданных минюстом США судебных документов в распоряжении РИА Новости.
"Спецпрокурор завершил свою работу и представил свой окончательный конфиденциальный отчет 7 января 2025 года и покинул департамент 10 января", - говорится в судебном ходатайстве минюста.
Вместе с тем минюст подал срочное ходатайство, в котором просит федеральный апелляционный суд отменить постановление суда низшей инстанции, который заблокировал публикацию отчета о расследовании против Трампа
. Минюст настаивает на том, что весь доклад должен быть опубликован, или, в крайнем случае, только первая его часть, которая касается дела о вмешательстве в выборы.
Вторая часть, касающаяся нарушений условия хранения конфиденциальных документов Трампом, может быть не опубликована, так как расследование против соучастников Трампа еще идет, следует из ходатайства.
Ранее Смит попросил суд в Вашингтоне
прекратить уголовное дело против Трампа, ведением которого он ранее занимался. Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, сослался Смит на позицию минюста, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, так что дело следует прекратить до инаугурации Трампа.
Республиканец стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства вел офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.