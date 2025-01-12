Посланник Трампа указал Нетаньяху на цель по сделке с ХАМАС, пишут СМИ
Axios: спецпосланник Трампа указал Нетаньяху на желание заключить сделку с ХАМАС
© Кадр видео из соцсетейИзраильская авиация нанесла удар по бизнес-центру в городе Набатия на юге Ливана
© Кадр видео из соцсетей
Израильская авиация нанесла удар по бизнес-центру в городе Набатия на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф указал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи на желание Трампа, чтобы сделка Израиля с палестинским движением ХАМАС была заключена ко дню его инаугурации, 20 января, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.
"Уиткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу и подчеркнул цель Трампа по достижению сделки к 20 января", — пишет издание.
Израильский чиновник заявил порталу, что в последние дни Израиль и ХАМАС продвинулись в переговорах, однако по-прежнему остаются спорные вопросы.
Другой израильский чиновник отметил, что заключить сделку к названному сроку будет трудно, хотя и допустил, что это возможно.
По данным портала, если сделка будет заключена, то в рамках первого этапа Израилю могут быть переданы 33 заложника, при этом прекращение огня в секторе Газа продлится шесть-семь недель. Израиль, со своей стороны, должен освободить сотни палестинских заключенных.
В пятницу министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным представить план полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, если израильские заложники не будут освобождены к инаугурации Трампа. Сам Трамп ранее заявлял, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остаются 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.