https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993368965.html

Спецоперация, 12 января: ВС России освободили Калиново и Янтарное

Спецоперация, 12 января: ВС России освободили Калиново и Янтарное - РИА Новости, 12.01.2025

Спецоперация, 12 января: ВС России освободили Калиново и Янтарное

Российские войска освободили населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T18:24:00+03:00

2025-01-12T18:24:00+03:00

2025-01-12T21:32:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1390 человек, следует из сводки оборонного ведомства.Также в министерстве сообщили, что на различных направлениях уничтожены склады боеприпасов противника, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов. ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 350 военнослужащих, уничтожен танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 12 боевых бронемашин, сообщает Минобороны. По данным российского оборонного ведомства, общие потери Киева за время боевых действий на курском направлении превысили 51 тысячу военных. Атаки ВСУ на территорию РФ Беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил утром в воскресенье губернатор региона Александр Богомаз. Как следует из сводки Минобороны РФ, за ночь над территорией РФ был ликвидирован один БПЛА над Брянской областью. Днем в течение 40 минут дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ. Согласно сообщению Богомаза, мирная жительница погибла, еще одна женщина пострадала в результате удара ВСУ по Карачевскому району Брянской области. Губернатор добавил, что еще одна местная жительница ранена, она доставлена в больницу. Женщина ранена в селе Головчино Грайворонского округа в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что еще четыре населенных пункта области попали под атаки беспилотников ВСУ. Атаки на инфраструктуру УкраиныУдар нанесен по полтавскому Хоролу в районе завода, где ВСУ ремонтируют военную технику и производят БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его данным, удар также был нанесен по городу Шостка Сумской области в районе таможенных складов и бывшего Шосткинского завода химреактивов. Он также сообщил об ударе в районе складов железнодорожной станции и топливных резервуаров в хмельницком Староконстантинове, при этом взрыв не был похож на взрыв ГСМ. Кроме того, он рассказал об ударе по пригороду Запорожья, где находится используемый ВСУ аэродром. ВСУ не пытались эвакуировать тела погибших сослуживцев при атаке на БердинВоеннослужащие ВСУ не пытались эвакуировать тела сослуживцев, погибших при атаке на хутор Бердин в Курской области, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей на данном участке в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид". "В воскресенье они предприняли механизированный удар, перед этим высадку десанта каруселью в посадке у населенного пункта Бердин с выходом на Новостоницкий, оттуда хотели пройти в Большое Солдатское", - рассказал "Аид" о том, как начиналась неудавшаяся попытка прорыва противника. Он уточнил, что было уничтожено две колонны техники ВСУ, которые шли на населенный пункт, также были сожжены две машины, которые пытались отступить. "Осталась пехота в посадках, поэтому на рассвете спецназ "Ахмат" совместно со смежниками – это 11-я бригада ВДВ, 30-й полк, начали зачистку окраин населенного пункта и лесопосадок. На данный момент ситуация полностью стабилизировалась. Противник либо сдался в плен, либо ликвидирован. В итоге пару десятков единиц транспорта, батальон противник потерял в живой силе в этой бессмысленной атаке. Я не знаю, на что они рассчитывали", - добавил "Аид". Он подчеркнул, что военные ВСУ даже не пытались эвакуировать тела погибших в лесополосах сослуживцев. "Не пытались тела эвакуировать они… Мародерили тела – автоматы собрали, другие вещи… Они не забирают тела, у них нет такой привычки", - подытожил "Аид".

https://ria.ru/20250112/brigada-1993335228.html

https://ria.ru/20250112/ukraina-1993358381.html

https://ria.ru/20250112/kiev-1993350920.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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