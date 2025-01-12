https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993333644.html

Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам

Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 12.01.2025

Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, живой силе и технике ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:21:00+03:00

2025-01-12T12:21:00+03:00

2025-01-12T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, живой силе и технике ВСУ, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах", — говорится в сводке. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 55 беспилотников самолетного типа. Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993292485.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина