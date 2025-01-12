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Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 12.01.2025 (обновлено: 12:57 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993333644.html
Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам
Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 12.01.2025
Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам
За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, живой силе и технике ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:21:00+03:00
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специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, живой силе и технике ВСУ, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах", — говорится в сводке. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 55 беспилотников самолетного типа. Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993292485.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам

Минобороны: российские войска нанесли удары по ВСУ в 139 районах за сутки

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, живой силе и технике ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах", — говорится в сводке.
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Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 55 беспилотников самолетного типа.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
  • 652 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 40 132 дрона;
  • 590 зенитных ракетных комплексов;
  • 20 492 единицы танков и других боевых бронированных машин;
  • 1508 боевых машин РСЗО;
  • 20 462 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 30 179 военных автомобилей.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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