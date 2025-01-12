https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993333644.html
Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам
Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 12.01.2025
Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам
За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, живой силе и технике ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:21:00+03:00
2025-01-12T12:21:00+03:00
2025-01-12T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893122045_0:0:1964:1105_1920x0_80_0_0_b0abc1b405e1bff1ef89f85f6af877a5.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, живой силе и технике ВСУ, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах", — говорится в сводке. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 55 беспилотников самолетного типа. Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993292485.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893122045_184:0:1940:1317_1920x0_80_0_0_f81d215af4753c577489032d34ca605f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Российские войска нанесли серию ударов по украинским военным аэродромам
Минобороны: российские войска нанесли удары по ВСУ в 139 районах за сутки