https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993331783.html

Российские военные освободили Калиново в Харьковской области

Российские военные освободили Калиново в Харьковской области - РИА Новости, 12.01.2025

Российские военные освободили Калиново в Харьковской области

Российская группировка войск "Запад" освободила Калиново в Харьковской области, всего ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих в зоне работы этой... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:08:00+03:00

2025-01-12T12:08:00+03:00

2025-01-12T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952239951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93d0c4b1c8f833c6bfa445a09a44f338.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила Калиново в Харьковской области, всего ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих в зоне работы этой группировки, сообщили в министерстве обороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная в Харьковской области, Ивановка и Торское в ДНР."Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика