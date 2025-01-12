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Российские военные освободили Калиново в Харьковской области - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 12.01.2025 (обновлено: 13:34 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993331783.html
Российские военные освободили Калиново в Харьковской области
Российские военные освободили Калиново в Харьковской области - РИА Новости, 12.01.2025
Российские военные освободили Калиново в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" освободила Калиново в Харьковской области, всего ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих в зоне работы этой... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:08:00+03:00
2025-01-12T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила Калиново в Харьковской области, всего ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих в зоне работы этой группировки, сообщили в министерстве обороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная в Харьковской области, Ивановка и Торское в ДНР."Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
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харьковская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские военные освободили Калиново в Харьковской области

ВС России освободили Калиново в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила Калиново в Харьковской области, всего ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих в зоне работы этой группировки, сообщили в министерстве обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная в Харьковской области, Ивановка и Торское в ДНР.
"Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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