https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993331675.html
Российские военные освободили Янтарное в ДНР
Российские военные освободили Янтарное в ДНР - РИА Новости, 12.01.2025
Российские военные освободили Янтарное в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:07:00+03:00
2025-01-12T12:07:00+03:00
2025-01-12T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_b4ea45b7a3850fd1afccb8f413c7e731.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_c15cb027d2c50057c3c929ab1b714526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили Янтарное в ДНР
Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Янтарное в ДНР