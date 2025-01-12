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Российские военные освободили Янтарное в ДНР - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 12.01.2025 (обновлено: 13:28 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993331675.html
Российские военные освободили Янтарное в ДНР
Российские военные освободили Янтарное в ДНР - РИА Новости, 12.01.2025
Российские военные освободили Янтарное в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:07:00+03:00
2025-01-12T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили Янтарное в ДНР

Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Янтарное в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили село Янтарное в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили село Янтарное в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили село Янтарное в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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