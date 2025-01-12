https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993331675.html

Российские военные освободили Янтарное в ДНР

Российские военные освободили Янтарное в ДНР - РИА Новости, 12.01.2025

Российские военные освободили Янтарное в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:07:00+03:00

2025-01-12T12:07:00+03:00

2025-01-12T13:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины