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В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 12.01.2025 (обновлено: 05:47 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993308543.html
В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области
В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области - РИА Новости, 12.01.2025
В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области
Удар нанесен по складам железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, но на взрыв ГСМ не... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:42:00+03:00
2025-01-12T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
сергей лебедев
николаевская область
безопасность
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по складам железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, но на взрыв ГСМ не похоже, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Староконстантинов Хмельницкой области в 01.45 получил удар не в аэродром, а в склады ж/д станции Староконстантинов I. Там совсем рядом находятся топливные резервуары, которые совсем не пустуют. Но взрыв был не похож на взрыв ГСМ", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988962636.html
хмельницкая область
украина
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хмельницкая область, украина, сергей лебедев, николаевская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Сергей Лебедев, Николаевская область, Безопасность
В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области

Координатор подполья Лебедев рассказал об ударе по складам в Староконстантинове

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по складам железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, но на взрыв ГСМ не похоже, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Староконстантинов Хмельницкой области в 01.45 получил удар не в аэродром, а в склады ж/д станции Староконстантинов I. Там совсем рядом находятся топливные резервуары, которые совсем не пустуют. Но взрыв был не похож на взрыв ГСМ", - сказал Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьУкраинаСергей ЛебедевНиколаевская областьБезопасность
 
 
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