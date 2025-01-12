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В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области
В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области - РИА Новости, 12.01.2025
В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области
Удар нанесен по складам железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, но на взрыв ГСМ не... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:42:00+03:00
2025-01-12T05:42:00+03:00
2025-01-12T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
сергей лебедев
николаевская область
безопасность
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по складам железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, но на взрыв ГСМ не похоже, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Староконстантинов Хмельницкой области в 01.45 получил удар не в аэродром, а в склады ж/д станции Староконстантинов I. Там совсем рядом находятся топливные резервуары, которые совсем не пустуют. Но взрыв был не похож на взрыв ГСМ", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988962636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, украина, сергей лебедев, николаевская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Сергей Лебедев, Николаевская область, Безопасность
В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области
Координатор подполья Лебедев рассказал об ударе по складам в Староконстантинове