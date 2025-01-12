https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993308543.html

В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области

В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области - РИА Новости, 12.01.2025

В подполье сообщили об ударе в Хмельницкой области

Удар нанесен по складам железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, но на взрыв ГСМ не... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T05:42:00+03:00

2025-01-12T05:42:00+03:00

2025-01-12T05:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

украина

сергей лебедев

николаевская область

безопасность

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удар нанесен по складам железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, но на взрыв ГСМ не похоже, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Староконстантинов Хмельницкой области в 01.45 получил удар не в аэродром, а в склады ж/д станции Староконстантинов I. Там совсем рядом находятся топливные резервуары, которые совсем не пустуют. Но взрыв был не похож на взрыв ГСМ", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988962636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хмельницкая область, украина, сергей лебедев, николаевская область, безопасность