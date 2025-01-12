SpaceX перенесла седьмой тестовый запуск Starship
SpaceX сообщила о переносе седьмого тестового запуска Starship на 15 января
© AP Photo / Eric GayКорабль Starship на космодроме
© AP Photo / Eric Gay
Корабль Starship на космодроме. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Седьмой тестовый запуск космического корабля Starship перенесен на 15 января, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Ранее компания сообщала, что запуск был запланирован на 13 января. Отмечалось, что в ходе полета корабль впервые попытается развернуть полезную нагрузку в космосе, выпустив десять макетов спутников Starlink.
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"Теперь седьмой тестовый запуск Starship планируется провести в среду, 15 января", - говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети X.
Первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года, а 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета. Шестой полет успешно прошел 20 ноября.
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