https://ria.ru/20250112/spacex-1993314897.html

SpaceX перенесла седьмой тестовый запуск Starship

SpaceX перенесла седьмой тестовый запуск Starship - РИА Новости, 12.01.2025

SpaceX перенесла седьмой тестовый запуск Starship

Седьмой тестовый запуск космического корабля Starship перенесен на 15 января, сообщила компания-разработчик SpaceX. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:30:00+03:00

2025-01-12T08:30:00+03:00

2025-01-12T08:30:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Седьмой тестовый запуск космического корабля Starship перенесен на 15 января, сообщила компания-разработчик SpaceX. Ранее компания сообщала, что запуск был запланирован на 13 января. Отмечалось, что в ходе полета корабль впервые попытается развернуть полезную нагрузку в космосе, выпустив десять макетов спутников Starlink. "Теперь седьмой тестовый запуск Starship планируется провести в среду, 15 января", - говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети X. Первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года, а 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета. Шестой полет успешно прошел 20 ноября.

https://ria.ru/20241020/mask-1978943461.html

https://ria.ru/20241116/spacex-1984108252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, индийский океан, spacex, сша