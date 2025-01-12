https://ria.ru/20250112/sleboda-1993305540.html
"Поход дураков". В США сделали тяжелое признание о Зеленском
"Поход дураков". В США сделали тяжелое признание о Зеленском - РИА Новости, 12.01.2025
"Поход дураков". В США сделали тяжелое признание о Зеленском
Владимир Зеленский боится сдаваться из-за вложенных огромных средств в провалившуюся атаку на Курскую область, заявил бывший военнослужащий ВМС США Марк Слебода РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T03:33:00+03:00
2025-01-12T03:33:00+03:00
2025-01-12T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский боится сдаваться из-за вложенных огромных средств в провалившуюся атаку на Курскую область, заявил бывший военнослужащий ВМС США Марк Слебода в интервью журналистке Рэйчел Блевинс."Зеленский вложил так много политического капитала в этот провалившийся крестовый поход дураков на Курскую область, что он боится последствий, если просто сдастся", — рассказал он.По словам эксперта, сейчас ВСУ не могут ничего противопоставить Вооруженным силам России.По данным Минобороны от 11 января, российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 240 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, четыре миномета и станцию радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 840 военнослужащих.
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993300340.html
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в мире, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Поход дураков". В США сделали тяжелое признание о Зеленском
Слебода: Зеленский боится сдаваться из-за Курской области