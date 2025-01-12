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Главы МИД России и Турции обсудили дальнейшие шаги по Сирии - РИА Новости, 12.01.2025
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20:12 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/siriya-1993380421.html
Главы МИД России и Турции обсудили дальнейшие шаги по Сирии
Главы МИД России и Турции обсудили дальнейшие шаги по Сирии - РИА Новости, 12.01.2025
Главы МИД России и Турции обсудили дальнейшие шаги по Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги в поддержку... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T20:12:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги в поддержку сирийского урегулирования, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России. "Сергей Лавров и Хакан Фидан также обсудили дальнейшие шаги в поддержку сирийского урегулирования путем организации инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии и всех "внешних игроков", способных содействовать поиску соответствующих договоренностей", — говорится в сообщении. В нём отмечается, что главы внешнеполитических ведомств в развитие регулярного доверительного диалога обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины. "Особое внимание было уделено необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности", — добавили в МИД России. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993344764.html
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в мире, россия, сирия, турция, сергей лавров, хакан фидан, башар асад
В мире, Россия, Сирия, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Башар Асад
Главы МИД России и Турции обсудили дальнейшие шаги по Сирии

Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили шаги по урегулированию ситуации в Сирии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги в поддержку сирийского урегулирования, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.
"Сергей Лавров и Хакан Фидан также обсудили дальнейшие шаги в поддержку сирийского урегулирования путем организации инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии и всех "внешних игроков", способных содействовать поиску соответствующих договоренностей", — говорится в сообщении.
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В нём отмечается, что главы внешнеполитических ведомств в развитие регулярного доверительного диалога обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины.
"Особое внимание было уделено необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности", — добавили в МИД России.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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