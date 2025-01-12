Главы МИД России и Турции обсудили дальнейшие шаги по Сирии
Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили шаги по урегулированию ситуации в Сирии
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги в поддержку сирийского урегулирования, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.
"Сергей Лавров и Хакан Фидан также обсудили дальнейшие шаги в поддержку сирийского урегулирования путем организации инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии и всех "внешних игроков", способных содействовать поиску соответствующих договоренностей", — говорится в сообщении.
В нём отмечается, что главы внешнеполитических ведомств в развитие регулярного доверительного диалога обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины.
"Особое внимание было уделено необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности", — добавили в МИД России.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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