https://ria.ru/20250112/siriya-1993343662.html

В Турции призвали укрепить потенциал новой сирийской администрации

В Турции призвали укрепить потенциал новой сирийской администрации - РИА Новости, 12.01.2025

В Турции призвали укрепить потенциал новой сирийской администрации

Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Эр-Рияде призвал укрепить потенциал новой сирийской администрации для противодействия ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:01:00+03:00

2025-01-12T14:01:00+03:00

2025-01-12T14:01:00+03:00

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башар асад

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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Эр-Рияде призвал укрепить потенциал новой сирийской администрации для противодействия ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское государство"*), сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Встреча министров иностранных дел ряда арабских стран и Турции по ситуации в Сирии проходит в воскресенье в Эр-Рияде. "Глава МИД Турции в своем выступлении заявил, что страны региона несут огромную ответственность за то, чтобы направить развитие событий в Сирии в правильное русло. По его словам, территориальная целостность, единство и суверенитет Сирии остаются основополагающими принципами, на которых построены все усилия. Признаки нормализации обстановки в стране усиливаются с каждым днем. Министр призвал страны региона выступать в качестве балансирующей силы, тщательно сочетая ожидания международного сообщества с реалиями, с которыми сталкивается новое сирийское руководство", - заявил собеседник агентства. По словам источника, глава МИД Турции предложил создать координационный механизм или комитеты, чтобы сделать "усилия по будущему Сирии более эффективными". "Глава МИД Турции призвал определить приоритетные сектора для дальнейшего ослабления санкций в предстоящий период. Хакан Фидан заявил, что сохранение территориальной целостности и единства должно оставаться в центре внимания. Террористическая организация продолжает представлять серьезную угрозу для арабского большинства к востоку от Евфрата и продолжает расхищать природные ресурсы, в которых больше всего нуждается сирийский народ. Глава турецкого внешнеполитического ведомства призвал работать вместе, чтобы укрепить потенциал новой администрации по эффективному противодействию ДАЕШ (арабский акроним запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*)", - уточнил собеседник агентства. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241208/ssha-1988059382.html

https://ria.ru/20241228/siriya-1991800603.html

https://ria.ru/20241215/siriya-1989278291.html

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в мире, турция, сирия, россия, хакан фидан, башар асад, исламское государство*