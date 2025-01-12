В Турции призвали укрепить потенциал новой сирийской администрации
Глава МИД Турции Фидан призвал укрепить потенциал Сирии для противодействия ИГИЛ
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Эр-Рияде призвал укрепить потенциал новой сирийской администрации для противодействия ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское государство"*), сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
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"Глава МИД Турции в своем выступлении заявил, что страны региона несут огромную ответственность за то, чтобы направить развитие событий в Сирии в правильное русло. По его словам, территориальная целостность, единство и суверенитет Сирии остаются основополагающими принципами, на которых построены все усилия. Признаки нормализации обстановки в стране усиливаются с каждым днем. Министр призвал страны региона выступать в качестве балансирующей силы, тщательно сочетая ожидания международного сообщества с реалиями, с которыми сталкивается новое сирийское руководство", - заявил собеседник агентства.
По словам источника, глава МИД Турции предложил создать координационный механизм или комитеты, чтобы сделать "усилия по будущему Сирии более эффективными".
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"Глава МИД Турции призвал определить приоритетные сектора для дальнейшего ослабления санкций в предстоящий период. Хакан Фидан заявил, что сохранение территориальной целостности и единства должно оставаться в центре внимания. Террористическая организация продолжает представлять серьезную угрозу для арабского большинства к востоку от Евфрата и продолжает расхищать природные ресурсы, в которых больше всего нуждается сирийский народ. Глава турецкого внешнеполитического ведомства призвал работать вместе, чтобы укрепить потенциал новой администрации по эффективному противодействию ДАЕШ (арабский акроним запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*)", - уточнил собеседник агентства.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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