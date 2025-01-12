https://ria.ru/20250112/sinoptik-1993379167.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение - РИА Новости, 12.01.2025

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение

Символическое похолодание ожидается в Москве на Крещение, ночью температура опустится до минус 5 градусов, а днем будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T20:06:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Символическое похолодание ожидается в Москве на Крещение, ночью температура опустится до минус 5 градусов, а днем будет около нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он уточнил, что в понедельник лишь местами возможен слабый снег, ночью подморозит до минус 1-4 градусов, днем будет 0 - минус 3 градуса и гололедица. Вторник будет самым холодным, под утро морозы усилятся до минус 4-7 градусов, во второй половине ожидаются снегопады и небольшой прирост снежного покрова, температура составит 0 - минус 3 градуса. В среду ночью временами снег, а днем мокрый снег, в сумерках температура 0 - минус 3 градуса, а в середине дня минус 1 - плюс 2 градуса."В четверг после небольшой ночной передышки, когда будет 0 - минус 3, днем мокрый снег возобновится, и 0 - плюс 3. В пятницу оттепель усилится, ветрено, в течение суток плюс 1-4, осадки пройдут преимущественно в виде дождя, снежный покров опять растает. В субботу около 0. Небольшой мокрый снег, в воскресенье небольшой минус и распогодится. На Крещение, - символическое похолодание – ночью 0 - минус 5, днем около 0", - рассказал синоптик.

https://ria.ru/20250110/vesna-1993046893.html

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россия, москва, общество, погода, евгений тишковец