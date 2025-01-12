"Неплохая новость". Шольц сделал заявление о Путине
Канцлер ФРГ Шольц поприветствовал планы Трампа встретиться с Путиным
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы избранного президента США Дональда Трампа встретиться с лидером России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью ARD.
"Разумеется, время для реальных переговоров когда-нибудь наступит. И в этом ключе то, что американский и российский президенты хотят встретиться, — неплохая новость", — сказал он.
В конце декабря Шольц заявил, что хотел бы снова поговорить с Путиным.
Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
Шольц добавил, что разговор "разочаровал" его, так как российский лидер "просто вновь обозначил свои позиции". Тем не менее, по словам немецкого канцлера, телефонный звонок был необходим.