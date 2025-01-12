https://ria.ru/20250112/shokolad-1993314420.html

США втрое увеличили импорт российского шоколада

США втрое увеличили импорт российского шоколада - РИА Новости, 12.01.2025

США втрое увеличили импорт российского шоколада

За 11 месяцев 2024 года США втрое увеличили закупки российской продукции из какао, в основном шоколада, — до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:18:00+03:00

2025-01-12T08:18:00+03:00

2025-01-12T09:55:00+03:00

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сша

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продукты

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За 11 месяцев 2024 года США втрое увеличили закупки российской продукции из какао, в основном шоколада, — до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, с января по ноябрь Соединенные Штаты импортировали из России какао и продуктов из него почти на два с половиной миллиона долларов — в три раза больше, чем годом ранее. Это максимальный объем закупок с 2021 года. Рекордным оказался и импорт за ноябрь — в этом месяце американцы купили российского какао на 389 тысяч долларов (максимум с января 2022-го). За месяц показатель вырос на один процент, а за год — в 2,1 раза. США в основном покупают у России шоколад и другие готовые продукты с какао — например, конфеты. Изредка импортируется какао-порошок без подсластителей, но его объемы невелики. При этом в ноябре, после резкого роста месяцем ранее, Штаты немного сократили покупки шоколада и конфет, но нарастили — какао-порошка. Так, шоколада Россия поставила на 376 тысяч долларов (в октябре было 381 тысяча), а порошка — на 12,7 тысячи (в октябре — на 3,7 тысячи). По итогам 11 месяцев импорт шоколада и какао-порошка составил 2,48 миллиона и 18,8 тысячи долларов соответственно.США — крупнейший импортер шоколада в мире. Первое место среди поставщиков занимает Канада, далее идут Мексика, Бельгия, Германия и Польша.

https://ria.ru/20241227/kakao-1601012572.html

https://ria.ru/20250108/shokolad-1992787242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, продукты, шоколад