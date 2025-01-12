Рейтинг@Mail.ru
США втрое увеличили импорт российского шоколада - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 12.01.2025 (обновлено: 09:55 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/shokolad-1993314420.html
США втрое увеличили импорт российского шоколада
США втрое увеличили импорт российского шоколада - РИА Новости, 12.01.2025
США втрое увеличили импорт российского шоколада
За 11 месяцев 2024 года США втрое увеличили закупки российской продукции из какао, в основном шоколада, — до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T08:18:00+03:00
2025-01-12T09:55:00+03:00
экономика
сша
россия
продукты
шоколад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993317060_0:35:3203:1837_1920x0_80_0_0_c3cd8160c4780e66b1d65e1fa3271260.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За 11 месяцев 2024 года США втрое увеличили закупки российской продукции из какао, в основном шоколада, — до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, с января по ноябрь Соединенные Штаты импортировали из России какао и продуктов из него почти на два с половиной миллиона долларов — в три раза больше, чем годом ранее. Это максимальный объем закупок с 2021 года. Рекордным оказался и импорт за ноябрь — в этом месяце американцы купили российского какао на 389 тысяч долларов (максимум с января 2022-го). За месяц показатель вырос на один процент, а за год — в 2,1 раза. США в основном покупают у России шоколад и другие готовые продукты с какао — например, конфеты. Изредка импортируется какао-порошок без подсластителей, но его объемы невелики. При этом в ноябре, после резкого роста месяцем ранее, Штаты немного сократили покупки шоколада и конфет, но нарастили — какао-порошка. Так, шоколада Россия поставила на 376 тысяч долларов (в октябре было 381 тысяча), а порошка — на 12,7 тысячи (в октябре — на 3,7 тысячи). По итогам 11 месяцев импорт шоколада и какао-порошка составил 2,48 миллиона и 18,8 тысячи долларов соответственно.США — крупнейший импортер шоколада в мире. Первое место среди поставщиков занимает Канада, далее идут Мексика, Бельгия, Германия и Польша.
https://ria.ru/20241227/kakao-1601012572.html
https://ria.ru/20250108/shokolad-1992787242.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993317060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_555c9967067e2b2bf607c6dba53225d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, продукты, шоколад
Экономика, США, Россия, Продукты, шоколад
США втрое увеличили импорт российского шоколада

США по итогам 11 месяцев втрое нарастили покупки у России шоколада и конфет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство шоколадной продукции
Производство шоколадной продукции - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Производство шоколадной продукции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. За 11 месяцев 2024 года США втрое увеличили закупки российской продукции из какао, в основном шоколада, — до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, с января по ноябрь Соединенные Штаты импортировали из России какао и продуктов из него почти на два с половиной миллиона долларов — в три раза больше, чем годом ранее. Это максимальный объем закупок с 2021 года.
Какао-бобы и какао-крупка - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Какао — польза и вред для здоровья женщин и мужчин
27 декабря 2024, 20:51
Рекордным оказался и импорт за ноябрь — в этом месяце американцы купили российского какао на 389 тысяч долларов (максимум с января 2022-го). За месяц показатель вырос на один процент, а за год — в 2,1 раза.
США в основном покупают у России шоколад и другие готовые продукты с какао — например, конфеты. Изредка импортируется какао-порошок без подсластителей, но его объемы невелики.
При этом в ноябре, после резкого роста месяцем ранее, Штаты немного сократили покупки шоколада и конфет, но нарастили — какао-порошка. Так, шоколада Россия поставила на 376 тысяч долларов (в октябре было 381 тысяча), а порошка — на 12,7 тысячи (в октябре — на 3,7 тысячи). По итогам 11 месяцев импорт шоколада и какао-порошка составил 2,48 миллиона и 18,8 тысячи долларов соответственно.
США — крупнейший импортер шоколада в мире. Первое место среди поставщиков занимает Канада, далее идут Мексика, Бельгия, Германия и Польша.
Шоколад - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Названы страны-лидеры по экспорту шоколада в 2024 году
8 января, 08:01
 
ЭкономикаСШАРоссияПродуктышоколад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала