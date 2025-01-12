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В Германии заявили, что санкции против России не имеют отношения к Украине - РИА Новости, 12.01.2025
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20:25 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993381653.html
В Германии заявили, что санкции против России не имеют отношения к Украине
В Германии заявили, что санкции против России не имеют отношения к Украине - РИА Новости, 12.01.2025
В Германии заявили, что санкции против России не имеют отношения к Украине
Введенные ЕС и США санкции против РФ не имеют никакого отношения к началу конфликта на Украине, а призваны лишь обогатить и дать преимущества американским... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T20:25:00+03:00
2025-01-12T20:25:00+03:00
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санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Введенные ЕС и США санкции против РФ не имеют никакого отношения к началу конфликта на Украине, а призваны лишь обогатить и дать преимущества американским компаниям, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в ходе выступления на партийном съезде в Бонне. "Кто до сих пор не понял, что все эти экономические санкции не имеют никакого отношения к войне на Украине и не оказывают на нее никакого влияния, и что если мы хотим, чтобы наша страна встала на ноги, мы больше не можем поддерживать эту санкционную политику - это касается санкций против России и против Китая – тому не помочь", - заявила кандидат партии в канцлеры страны. Речь политика транслировалась в YouTube партии. По словам Вагенкнехт, антироссийские санкции "не имеют ничего общего с моралью, правами человека, любовью к миру", а являются "программой экономического стимулирования экономики США и убийства немецких и европейских компаний". "Бога ради - давайте больше не будем верить в эту чушь. Речь идет об экономических интересах американских компаний", - добавила она. Также политик призвала возобновить поставки в Германию более выгодного газа – будь то российского или американского, а не следовать двойным стандартам и идеологии. Кроме этого, по словам Вагенкнехт наступило время, чтобы остановить всемирную гонку вооружений, дабы сохранить этот мир невредимым. Согласно ряду последних опросов, партия ССВ по своему рейтингу в 5-6% занимает пятую строчку после других популярных партий. Представители новой политической силы не раз заявляли, что не имеют амбиций поставить своего кандидата в канцлеры, однако намерены всё глубже участвовать в германской политике на федеральном уровне.
https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993342193.html
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в мире, сша, россия, украина, сара вагенкнехт, евросоюз, санкции в отношении россии, германия
В мире, США, Россия, Украина, Сара Вагенкнехт, Евросоюз, Санкции в отношении России, Германия
В Германии заявили, что санкции против России не имеют отношения к Украине

Лидер партии ССВ Вагенкнехт: санкции против России призваны обогатить США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Введенные ЕС и США санкции против РФ не имеют никакого отношения к началу конфликта на Украине, а призваны лишь обогатить и дать преимущества американским компаниям, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в ходе выступления на партийном съезде в Бонне.
"Кто до сих пор не понял, что все эти экономические санкции не имеют никакого отношения к войне на Украине и не оказывают на нее никакого влияния, и что если мы хотим, чтобы наша страна встала на ноги, мы больше не можем поддерживать эту санкционную политику - это касается санкций против России и против Китая – тому не помочь", - заявила кандидат партии в канцлеры страны. Речь политика транслировалась в YouTube партии.
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По словам Вагенкнехт, антироссийские санкции "не имеют ничего общего с моралью, правами человека, любовью к миру", а являются "программой экономического стимулирования экономики США и убийства немецких и европейских компаний".
"Бога ради - давайте больше не будем верить в эту чушь. Речь идет об экономических интересах американских компаний", - добавила она. Также политик призвала возобновить поставки в Германию более выгодного газа – будь то российского или американского, а не следовать двойным стандартам и идеологии.
Кроме этого, по словам Вагенкнехт наступило время, чтобы остановить всемирную гонку вооружений, дабы сохранить этот мир невредимым.
Согласно ряду последних опросов, партия ССВ по своему рейтингу в 5-6% занимает пятую строчку после других популярных партий. Представители новой политической силы не раз заявляли, что не имеют амбиций поставить своего кандидата в канцлеры, однако намерены всё глубже участвовать в германской политике на федеральном уровне.
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