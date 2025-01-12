https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993381653.html

В Германии заявили, что санкции против России не имеют отношения к Украине

В Германии заявили, что санкции против России не имеют отношения к Украине - РИА Новости, 12.01.2025

В Германии заявили, что санкции против России не имеют отношения к Украине

Введенные ЕС и США санкции против РФ не имеют никакого отношения к началу конфликта на Украине, а призваны лишь обогатить и дать преимущества американским... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T20:25:00+03:00

2025-01-12T20:25:00+03:00

2025-01-12T20:25:00+03:00

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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Введенные ЕС и США санкции против РФ не имеют никакого отношения к началу конфликта на Украине, а призваны лишь обогатить и дать преимущества американским компаниям, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в ходе выступления на партийном съезде в Бонне. "Кто до сих пор не понял, что все эти экономические санкции не имеют никакого отношения к войне на Украине и не оказывают на нее никакого влияния, и что если мы хотим, чтобы наша страна встала на ноги, мы больше не можем поддерживать эту санкционную политику - это касается санкций против России и против Китая – тому не помочь", - заявила кандидат партии в канцлеры страны. Речь политика транслировалась в YouTube партии. По словам Вагенкнехт, антироссийские санкции "не имеют ничего общего с моралью, правами человека, любовью к миру", а являются "программой экономического стимулирования экономики США и убийства немецких и европейских компаний". "Бога ради - давайте больше не будем верить в эту чушь. Речь идет об экономических интересах американских компаний", - добавила она. Также политик призвала возобновить поставки в Германию более выгодного газа – будь то российского или американского, а не следовать двойным стандартам и идеологии. Кроме этого, по словам Вагенкнехт наступило время, чтобы остановить всемирную гонку вооружений, дабы сохранить этот мир невредимым. Согласно ряду последних опросов, партия ССВ по своему рейтингу в 5-6% занимает пятую строчку после других популярных партий. Представители новой политической силы не раз заявляли, что не имеют амбиций поставить своего кандидата в канцлеры, однако намерены всё глубже участвовать в германской политике на федеральном уровне.

https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993342193.html

https://ria.ru/20250111/mid-1993275799.html

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в мире, сша, россия, украина, сара вагенкнехт, евросоюз, санкции в отношении россии, германия