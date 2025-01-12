В Венгрии отреагировали на санкции США против российского энергосектора
Сийярто: санкции США против энергосектора РФ угрожают ЕС ростом цен на топливо
Компрессорная станция. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 янв — РИА Новости. Новые санкции уходящей администрации США против российского энергетического сектора представляют угрозу для Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook*.
"Потерпевшая на президентских выборах серьезное поражение и поэтому уходящая администрация США на днях ввела новый пакет санкций в энергосекторе. Этот пакет снова создает для Центральной Европы вызовы. Санкции <...> могут привести к серьезному повышению цен на топливо", — пояснил он.
В частности, министр отметил, что введение ограничительных мер против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" приведет к дефициту нефти на европейском рынке и, как следствие, увеличению спроса при отсутствии роста предложения.
"В ближайшие дни и недели мы будем вести интенсивные переговоры с региональными партнерами, чтобы свести к минимуму влияние санкций США в сфере энергетики на рост цен на топливо", — резюмировал Сийярто.
В пятницу американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Цель рестрикций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы, получаемые от экспорта нефти и газа.
Как подчеркнули в МИД, новые американские санкции представляют собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике накануне завершения бесславного правления Джо Байдена. Тем не менее враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.
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