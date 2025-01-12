Рейтинг@Mail.ru
В Румынии проходит митинг оппозиции против отмены второго тура выборов - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 12.01.2025 (обновлено: 17:12 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993353301.html
В Румынии проходит митинг оппозиции против отмены второго тура выборов
В Румынии проходит митинг оппозиции против отмены второго тура выборов - РИА Новости, 12.01.2025
В Румынии проходит митинг оппозиции против отмены второго тура выборов
Члены и сторонники оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) вышли на массовый митинг в центре Бухареста, протестуя против отмены второго тура... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T15:38:00+03:00
2025-01-12T17:12:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
президентские выборы в румынии — 2024
клаус йоханнис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993353110_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_b468149343cd386fc3e709b49b5d2cfc.jpg
КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Члены и сторонники оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) вышли на массовый митинг в центре Бухареста, протестуя против отмены второго тура президентских выборов, следует из трансляции, которую политики ведут в социальных сетях. По информации румынских телеканалов, на Университетской площади собрались около двух с половиной тысяч человек и их число растет. Лидер AUR Джордже Симион заявил журналистам, что манифестанты намерены двигаться маршем к площади Виктории и оставаться там до 23:00."Мы ожидаем не менее 50 тысяч человек. Наше главное требование — проведение второго тура выборов президента и отставка Клауса Йоханниса", — сказал политик. Симион подчеркнул, что акция будет мирной, и призвал ее участников избегать провокаций. Как сообщает телеканал Digi 24, власти привлекли к обеспечению безопасности сотни полицейских и жандармов, которые будут регулировать движение и следить за порядком на маршруте демонстрации. Протестующих призвали соблюдать установленные правила, так как раньше они иногда отклонялись от заявленного маршрута. Десятого января акцию протеста провели несколько тысяч сторонников кандидата в президенты Кэлин Джеорджеску. Они собрались перед зданием Конституционного суда, чтобы добиться проведения второго тура выборов, и подписали обращение, призывающее судей КС пересмотреть решение об отмене итогов первого тура. Первый тур выборов президента Румынии прошел 24 ноября. Во второй тур вышли независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok, и Елена Ласкони — сторонница укрепления партнерства с НАТО и США, которая получила 19,18 процента голосов. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Мандат действующего президента Йоханниса завершился 21 декабря. Некоторые оппозиционные политики, в том числе Ласкони, призвали его уйти в отставку. Сам Йоханнис заявил, что будет выполнять обязанности президента до тех пор, пока не пройдут новые выборы.
https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993307817.html
https://ria.ru/20250102/rumyniya-1992324268.html
https://ria.ru/20250103/vybory-1992395826.html
румыния
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993353110_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_b51eb93a7578adf2a3fe093ee59b1d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, бухарест, президентские выборы в румынии — 2024, клаус йоханнис
В мире, Румыния, Бухарест, Президентские выборы в Румынии — 2024, Клаус Йоханнис
В Румынии проходит митинг оппозиции против отмены второго тура выборов

В Бухаресте проходит митинг против отмены второго тура президентских выборов

© AP Photo / Vadim GhirdaЧлены и сторонники оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" во время массового митинга против отмены второго тура президентских выборов в центре Бухареста
Члены и сторонники оппозиционной партии Альянс за объединение румын во время массового митинга против отмены второго тура президентских выборов в центре Бухареста - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Члены и сторонники оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" во время массового митинга против отмены второго тура президентских выборов в центре Бухареста
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Члены и сторонники оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) вышли на массовый митинг в центре Бухареста, протестуя против отмены второго тура президентских выборов, следует из трансляции, которую политики ведут в социальных сетях.
По информации румынских телеканалов, на Университетской площади собрались около двух с половиной тысяч человек и их число растет.
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Кандидат в президенты Румынии рассказал, во что может превратиться страна
05:26
Лидер AUR Джордже Симион заявил журналистам, что манифестанты намерены двигаться маршем к площади Виктории и оставаться там до 23:00.
"Мы ожидаем не менее 50 тысяч человек. Наше главное требование — проведение второго тура выборов президента и отставка Клауса Йоханниса", — сказал политик.
Симион подчеркнул, что акция будет мирной, и призвал ее участников избегать провокаций.
Как сообщает телеканал Digi 24, власти привлекли к обеспечению безопасности сотни полицейских и жандармов, которые будут регулировать движение и следить за порядком на маршруте демонстрации. Протестующих призвали соблюдать установленные правила, так как раньше они иногда отклонялись от заявленного маршрута.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Джеорджеску обжаловал в ЕСПЧ решение КС об отмене выборов в Румынии
2 января, 15:49
Десятого января акцию протеста провели несколько тысяч сторонников кандидата в президенты Кэлин Джеорджеску. Они собрались перед зданием Конституционного суда, чтобы добиться проведения второго тура выборов, и подписали обращение, призывающее судей КС пересмотреть решение об отмене итогов первого тура.
Первый тур выборов президента Румынии прошел 24 ноября. Во второй тур вышли независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok, и Елена Ласкони — сторонница укрепления партнерства с НАТО и США, которая получила 19,18 процента голосов. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Мандат действующего президента Йоханниса завершился 21 декабря. Некоторые оппозиционные политики, в том числе Ласкони, призвали его уйти в отставку. Сам Йоханнис заявил, что будет выполнять обязанности президента до тех пор, пока не пройдут новые выборы.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Выборы в 2025 году: кто придет на смену Шольцу и Дуде
3 января, 12:20
 
В миреРумынияБухарестПрезидентские выборы в Румынии — 2024Клаус Йоханнис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала