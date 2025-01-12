https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993353301.html

В Румынии проходит митинг оппозиции против отмены второго тура выборов

В Румынии проходит митинг оппозиции против отмены второго тура выборов - РИА Новости, 12.01.2025

В Румынии проходит митинг оппозиции против отмены второго тура выборов

Члены и сторонники оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) вышли на массовый митинг в центре Бухареста, протестуя против отмены второго тура... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T15:38:00+03:00

2025-01-12T15:38:00+03:00

2025-01-12T17:12:00+03:00

в мире

румыния

бухарест

президентские выборы в румынии — 2024

клаус йоханнис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993353110_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_b468149343cd386fc3e709b49b5d2cfc.jpg

КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Члены и сторонники оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) вышли на массовый митинг в центре Бухареста, протестуя против отмены второго тура президентских выборов, следует из трансляции, которую политики ведут в социальных сетях. По информации румынских телеканалов, на Университетской площади собрались около двух с половиной тысяч человек и их число растет. Лидер AUR Джордже Симион заявил журналистам, что манифестанты намерены двигаться маршем к площади Виктории и оставаться там до 23:00."Мы ожидаем не менее 50 тысяч человек. Наше главное требование — проведение второго тура выборов президента и отставка Клауса Йоханниса", — сказал политик. Симион подчеркнул, что акция будет мирной, и призвал ее участников избегать провокаций. Как сообщает телеканал Digi 24, власти привлекли к обеспечению безопасности сотни полицейских и жандармов, которые будут регулировать движение и следить за порядком на маршруте демонстрации. Протестующих призвали соблюдать установленные правила, так как раньше они иногда отклонялись от заявленного маршрута. Десятого января акцию протеста провели несколько тысяч сторонников кандидата в президенты Кэлин Джеорджеску. Они собрались перед зданием Конституционного суда, чтобы добиться проведения второго тура выборов, и подписали обращение, призывающее судей КС пересмотреть решение об отмене итогов первого тура. Первый тур выборов президента Румынии прошел 24 ноября. Во второй тур вышли независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok, и Елена Ласкони — сторонница укрепления партнерства с НАТО и США, которая получила 19,18 процента голосов. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Мандат действующего президента Йоханниса завершился 21 декабря. Некоторые оппозиционные политики, в том числе Ласкони, призвали его уйти в отставку. Сам Йоханнис заявил, что будет выполнять обязанности президента до тех пор, пока не пройдут новые выборы.

https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993307817.html

https://ria.ru/20250102/rumyniya-1992324268.html

https://ria.ru/20250103/vybory-1992395826.html

румыния

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, бухарест, президентские выборы в румынии — 2024, клаус йоханнис