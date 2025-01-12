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Кандидат в президенты Румынии рассказал, во что может превратиться страна - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:26 12.01.2025 (обновлено: 08:29 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993307817.html
Кандидат в президенты Румынии рассказал, во что может превратиться страна
Кандидат в президенты Румынии рассказал, во что может превратиться страна - РИА Новости, 12.01.2025
Кандидат в президенты Румынии рассказал, во что может превратиться страна
Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил в интервью бывшему спецназовцу ВМС США, ведущему подкастов Шону Райану, что расширение... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T05:26:00+03:00
2025-01-12T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
румыния
сша
констанца
клаус йоханнис
нато
tiktok
безопасность
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КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил в интервью бывшему спецназовцу ВМС США, ведущему подкастов Шону Райану, что расширение авиабазы НАТО "Михаил Когэлничану", расположенной на черноморском побережье поблизости от Констанцы, превращает её в стратегический плацдарм для возможного конфликта с Россией. Согласно проекту НАТО, база "Михаил Когэлничану" должна стать крупнейшим военным объектом Альянса в Европе — её площадь составит около 3 тысяч гектаров, а численность контингента может достигнуть 10 тысяч военнослужащих и членов их семей. На территории базы планируется строительство жилых комплексов, школ, детских садов, магазинов и медицинских учреждений. "То, что сейчас происходит в Румынии, и отсутствие какой-либо реакции извне, особенно со стороны США, говорит о том, что они (партнеры Румынии - ред.) не понимают всей серьёзности ситуации. Румыния используется как входные ворота в войну. Что будет дальше?" — сказал Джеорджеску. Видеозапись беседы опубликована на сайте телеканала Digi24. Политик убеждён, что подобное использование румынской территории создаёт серьёзные риски для всей страны. "Мы не можем это принять. Это не наш конфликт. Очень неправильно втягивать Румынию в этот конфликт. Это не наша война", — добавил Джеорджеску. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнёрства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьёзные нарушения, подтверждённые рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Президент страны Клаус Йоханнис 28 ноября провёл заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчёты о нарушениях в ходе избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти документы были рассекречены. Согласно отчетам, сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявила, что для продвижения кандидата на платформе TikTok было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов координировалась через Telegram-каналы.
https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html
https://ria.ru/20240329/aviabaza-1936712411.html
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румыния, сша, констанца, клаус йоханнис, нато, tiktok, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Румыния, США, Констанца, Клаус Йоханнис, НАТО, TikTok, Безопасность
Кандидат в президенты Румынии рассказал, во что может превратиться страна

Кэлин Джеорджеску допустил использование базы НАТО в Румынии для атаки на Россию

© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
Здание румынского парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил в интервью бывшему спецназовцу ВМС США, ведущему подкастов Шону Райану, что расширение авиабазы НАТО "Михаил Когэлничану", расположенной на черноморском побережье поблизости от Констанцы, превращает её в стратегический плацдарм для возможного конфликта с Россией.
Согласно проекту НАТО, база "Михаил Когэлничану" должна стать крупнейшим военным объектом Альянса в Европе — её площадь составит около 3 тысяч гектаров, а численность контингента может достигнуть 10 тысяч военнослужащих и членов их семей. На территории базы планируется строительство жилых комплексов, школ, детских садов, магазинов и медицинских учреждений.
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"То, что сейчас происходит в Румынии, и отсутствие какой-либо реакции извне, особенно со стороны США, говорит о том, что они (партнеры Румынии - ред.) не понимают всей серьёзности ситуации. Румыния используется как входные ворота в войну. Что будет дальше?" — сказал Джеорджеску.
Видеозапись беседы опубликована на сайте телеканала Digi24.
Политик убеждён, что подобное использование румынской территории создаёт серьёзные риски для всей страны.
"Мы не можем это принять. Это не наш конфликт. Очень неправильно втягивать Румынию в этот конфликт. Это не наша война", — добавил Джеорджеску.
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В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнёрства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьёзные нарушения, подтверждённые рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Президент страны Клаус Йоханнис 28 ноября провёл заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчёты о нарушениях в ходе избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти документы были рассекречены. Согласно отчетам, сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявила, что для продвижения кандидата на платформе TikTok было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов координировалась через Telegram-каналы.
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