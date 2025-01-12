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На ликвидацию последствий разлива мазута выделят все возможные ресурсы
На ликвидацию последствий разлива мазута выделят все возможные ресурсы - РИА Новости, 12.01.2025
На ликвидацию последствий разлива мазута выделят все возможные ресурсы
Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута из-за крушения двух танкеров в акватории Черного моря будут выделяться без бюрократии, заявил... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T15:22:00+03:00
2025-01-12T15:22:00+03:00
2025-01-12T16:36:00+03:00
происшествия
россия
черное море
анапа
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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АНАПА, 12 янв - РИА Новости. Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута из-за крушения двух танкеров в акватории Черного моря будут выделяться без бюрократии, заявил глава МЧС России Александр Куренков. "Я напоминаю, что у нас чрезвычайная ситуация федерального характера. Это означает, что у нас есть или в кратчайшие сроки и без бюрократии будут все необходимые ресурсы для ее ликвидации", - сказал он на оперативном совещании в Анапе. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250112/anapa-1993315621.html
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Куренков о ходе работ в районе утечки мазута с танкера "Волгонефть-239"
Глава МЧС России проверил ход работ в районе утечки мазута с танкера «Волгонефть-239». В городском округе Анапа Александр Куренков проинспектировал организацию и проведение работ в районе поселка Волна.
2025-01-12T15:22
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происшествия, россия, черное море, анапа, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Черное море, Анапа, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На ликвидацию последствий разлива мазута выделят все возможные ресурсы
Глава МЧС Куренков: ресурсы для ликвидации разлива мазута выделят без бюрократии