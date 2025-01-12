Рейтинг@Mail.ru
На ликвидацию последствий разлива мазута выделят все возможные ресурсы - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 12.01.2025 (обновлено: 16:36 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/razliv-1993351499.html
На ликвидацию последствий разлива мазута выделят все возможные ресурсы
На ликвидацию последствий разлива мазута выделят все возможные ресурсы - РИА Новости, 12.01.2025
На ликвидацию последствий разлива мазута выделят все возможные ресурсы
Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута из-за крушения двух танкеров в акватории Черного моря будут выделяться без бюрократии, заявил... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T15:22:00+03:00
2025-01-12T16:36:00+03:00
происшествия
россия
черное море
анапа
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993356790_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bff5e7a69be192e659e672bd56dcc5a8.jpg
АНАПА, 12 янв - РИА Новости. Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута из-за крушения двух танкеров в акватории Черного моря будут выделяться без бюрократии, заявил глава МЧС России Александр Куренков. "Я напоминаю, что у нас чрезвычайная ситуация федерального характера. Это означает, что у нас есть или в кратчайшие сроки и без бюрократии будут все необходимые ресурсы для ее ликвидации", - сказал он на оперативном совещании в Анапе. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250112/anapa-1993315621.html
россия
черное море
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Куренков о ходе работ в районе утечки мазута с танкера "Волгонефть-239"
Глава МЧС России проверил ход работ в районе утечки мазута с танкера «Волгонефть-239». В городском округе Анапа Александр Куренков проинспектировал организацию и проведение работ в районе поселка Волна.
2025-01-12T15:22
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993356790_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ff1b5b30c5335a84d6cc3502493cc54e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, черное море, анапа, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Черное море, Анапа, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На ликвидацию последствий разлива мазута выделят все возможные ресурсы

Глава МЧС Куренков: ресурсы для ликвидации разлива мазута выделят без бюрократии

Читать ria.ru в
Дзен
АНАПА, 12 янв - РИА Новости. Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута из-за крушения двух танкеров в акватории Черного моря будут выделяться без бюрократии, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«
"Я напоминаю, что у нас чрезвычайная ситуация федерального характера. Это означает, что у нас есть или в кратчайшие сроки и без бюрократии будут все необходимые ресурсы для ее ликвидации", - сказал он на оперативном совещании в Анапе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Глава МЧС и губернатор Краснодарского края на месте ЧП с танкером Волгонефть-239 у порта Тамань - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута
08:49
 
ПроисшествияРоссияЧерное мореАнапаАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала