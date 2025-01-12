Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе, заявили в Госдуме
Депутат ГД Нилов: РФ со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе
Сотрудники одного из московских офисов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
"Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей - это просто будет сделать невозможно", - сказал Нилов РИА Новости.
Парламентарий привел в пример врачей, которые не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов больных.
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"Это сокращение кто-то должен чем-то компенсировать. Компенсировать можно либо финансами, либо технологиями. И вот я считаю, что как раз технологии и должны взять на себя эту компенсационную функцию. Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие", - подчеркнул депутат.
При этом, по словам Нилова, все должно происходить "синергетически и эволюционно", а излишнее регулирование может привести к очень серьезным и даже необратимым последствиям.
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