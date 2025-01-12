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Путин рассказал о значимости работы прокуратуры в защите экономики страны - РИА Новости, 12.01.2025
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00:18 12.01.2025 (обновлено: 00:34 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/putin-1993298982.html
Путин рассказал о значимости работы прокуратуры в защите экономики страны
Путин рассказал о значимости работы прокуратуры в защите экономики страны - РИА Новости, 12.01.2025
Путин рассказал о значимости работы прокуратуры в защите экономики страны
Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость работы органов прокуратуры в сфере защиты экономических интересов страны и прав предпринимателей. Об этом... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T00:18:00+03:00
2025-01-12T00:34:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
борис ельцин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость работы органов прокуратуры в сфере защиты экономических интересов страны и прав предпринимателей. Об этом говорится в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры."Не менее значимыми остаются и другие участки работы прокуратуры. Имею в виду противодействие терроризму и экстремизму, криминалу и коррупции, защиту экономических интересов страны и прав предпринимателей, а также поддержание гособвинения в судах и природоохранную деятельность", - заявил Путин.День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем сенате и создан институт российской прокуратуры.
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россия, владимир путин, экономика, борис ельцин
Россия, Владимир Путин, Экономика, Борис Ельцин
Путин рассказал о значимости работы прокуратуры в защите экономики страны

Путин рассказал о значимости работы прокуратуры в защите прав предпринимателей

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость работы органов прокуратуры в сфере защиты экономических интересов страны и прав предпринимателей. Об этом говорится в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры.
"Не менее значимыми остаются и другие участки работы прокуратуры. Имею в виду противодействие терроризму и экстремизму, криминалу и коррупции, защиту экономических интересов страны и прав предпринимателей, а также поддержание гособвинения в судах и природоохранную деятельность", - заявил Путин.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем сенате и создан институт российской прокуратуры.
Стенд генеральной прокуратуры РФ на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
День работника прокуратуры в России
16:22
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаБорис Ельцин
 
 
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