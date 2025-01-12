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Путин призвал уделить внимание проблемам граждан в Донбассе и Новороссии - РИА Новости, 12.01.2025
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00:15 12.01.2025 (обновлено: 00:33 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/putin-1993298748.html
Путин призвал уделить внимание проблемам граждан в Донбассе и Новороссии
Путин призвал уделить внимание проблемам граждан в Донбассе и Новороссии - РИА Новости, 12.01.2025
Путин призвал уделить внимание проблемам граждан в Донбассе и Новороссии
Генпрокуратура России должна уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе, Новороссии, Курской области и других регионах, находящихся близ линии... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T00:15:00+03:00
2025-01-12T00:33:00+03:00
донбасс
новороссия
курская область
общество
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
борис ельцин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генпрокуратура России должна уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе, Новороссии, Курской области и других регионах, находящихся близ линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля."Генеральной прокуратуре и её территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Путин в поздравлении."Надо продолжать работу по интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое пространство России и, конечно, всемерно помогать их социальному и экономическому возрождению", - отметил Путин.День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.
https://ria.ru/20250112/putin-1993298376.html
https://ria.ru/20250112/prazdnik-1843825502.html
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донбасс, новороссия, курская область, общество, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, борис ельцин
Донбасс, Новороссия, Курская область, Общество, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Борис Ельцин
Путин призвал уделить внимание проблемам граждан в Донбассе и Новороссии

Путин призвал помогать социальному и экономическому возрождению новых регионов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генпрокуратура России должна уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе, Новороссии, Курской области и других регионах, находящихся близ линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.
"Генеральной прокуратуре и её территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Путин в поздравлении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
00:05
"Надо продолжать работу по интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое пространство России и, конечно, всемерно помогать их социальному и экономическому возрождению", - отметил Путин.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.
Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.
Стенд генеральной прокуратуры РФ на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
День работника прокуратуры в России
16:22
 
ДонбассНовороссияКурская областьОбществоРоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФБорис Ельцин
 
 
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