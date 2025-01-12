https://ria.ru/20250112/putin-1993298748.html

Путин призвал уделить внимание проблемам граждан в Донбассе и Новороссии

Путин призвал уделить внимание проблемам граждан в Донбассе и Новороссии - РИА Новости, 12.01.2025

Путин призвал уделить внимание проблемам граждан в Донбассе и Новороссии

Генпрокуратура России должна уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе, Новороссии, Курской области и других регионах, находящихся близ линии... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T00:15:00+03:00

2025-01-12T00:15:00+03:00

2025-01-12T00:33:00+03:00

донбасс

новороссия

курская область

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россия

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генеральная прокуратура рф

борис ельцин

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Генпрокуратура России должна уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе, Новороссии, Курской области и других регионах, находящихся близ линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля."Генеральной прокуратуре и её территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Путин в поздравлении."Надо продолжать работу по интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое пространство России и, конечно, всемерно помогать их социальному и экономическому возрождению", - отметил Путин.День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.

https://ria.ru/20250112/putin-1993298376.html

https://ria.ru/20250112/prazdnik-1843825502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, новороссия, курская область, общество, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, борис ельцин