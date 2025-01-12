Путин призвал уделять внимание обеспечению соцгарантий участников СВО
Путин: выплаты участникам СВО должны идти в строгом соответствии с законом
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вопросы обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей требуют самого серьёзного внимания, заявил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в поздравлении Путина по случаю Дня работника прокуратуры, которое опубликовано на сайте Кремля.
"Самого серьёзного внимания требуют вопросы обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, а также членов их семей", - говорится в поздравлении Путина.
"Выплаты положенных им (участникам СВО) зарплат, пенсий и пособий, предоставление льгот и компенсаций должны идти в строгом соответствии с законом, своевременно и в полном объёме и, повторю, находиться под постоянным контролем прокуроров, потому что ваша помощь в устранении возникающих проблем, нарушений закона бывает просто незаменимой", - сказал Путин в своем обращении.
Он попросил прокуроров держать этот вопрос на постоянном контроле.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.
Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.