Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал уделять внимание обеспечению соцгарантий участников СВО - РИА Новости, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 12.01.2025 (обновлено: 00:49 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/putin-1993298625.html
Путин призвал уделять внимание обеспечению соцгарантий участников СВО
Путин призвал уделять внимание обеспечению соцгарантий участников СВО - РИА Новости, 12.01.2025
Путин призвал уделять внимание обеспечению соцгарантий участников СВО
Вопросы обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей требуют самого серьёзного внимания, заявил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T00:11:00+03:00
2025-01-12T00:49:00+03:00
общество
владимир путин
россия
борис ельцин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:319:2682:1828_1920x0_80_0_0_8a56446cb7cffca5b385e4cc60bc7eeb.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вопросы обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей требуют самого серьёзного внимания, заявил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в поздравлении Путина по случаю Дня работника прокуратуры, которое опубликовано на сайте Кремля."Самого серьёзного внимания требуют вопросы обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, а также членов их семей", - говорится в поздравлении Путина."Выплаты положенных им (участникам СВО) зарплат, пенсий и пособий, предоставление льгот и компенсаций должны идти в строгом соответствии с законом, своевременно и в полном объёме и, повторю, находиться под постоянным контролем прокуроров, потому что ваша помощь в устранении возникающих проблем, нарушений закона бывает просто незаменимой", - сказал Путин в своем обращении.Он попросил прокуроров держать этот вопрос на постоянном контроле.День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.
https://ria.ru/20250112/putin-1993298376.html
https://ria.ru/20250112/prazdnik-1843825502.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:48:2602:1999_1920x0_80_0_0_81851c2d27666f29b087d45190cae18a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, борис ельцин
Общество, Владимир Путин, Россия, Борис Ельцин
Путин призвал уделять внимание обеспечению соцгарантий участников СВО

Путин: выплаты участникам СВО должны идти в строгом соответствии с законом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вопросы обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей требуют самого серьёзного внимания, заявил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в поздравлении Путина по случаю Дня работника прокуратуры, которое опубликовано на сайте Кремля.
"Самого серьёзного внимания требуют вопросы обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, а также членов их семей", - говорится в поздравлении Путина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
00:05
"Выплаты положенных им (участникам СВО) зарплат, пенсий и пособий, предоставление льгот и компенсаций должны идти в строгом соответствии с законом, своевременно и в полном объёме и, повторю, находиться под постоянным контролем прокуроров, потому что ваша помощь в устранении возникающих проблем, нарушений закона бывает просто незаменимой", - сказал Путин в своем обращении.
Он попросил прокуроров держать этот вопрос на постоянном контроле.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.
Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.
Стенд генеральной прокуратуры РФ на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
День работника прокуратуры в России
16:22
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияБорис Ельцин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала