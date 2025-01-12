https://ria.ru/20250112/putin-1993298625.html

Путин призвал уделять внимание обеспечению соцгарантий участников СВО

Путин призвал уделять внимание обеспечению соцгарантий участников СВО - РИА Новости, 12.01.2025

Путин призвал уделять внимание обеспечению соцгарантий участников СВО

Вопросы обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей требуют самого серьёзного внимания, заявил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T00:11:00+03:00

2025-01-12T00:11:00+03:00

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общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вопросы обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей требуют самого серьёзного внимания, заявил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в поздравлении Путина по случаю Дня работника прокуратуры, которое опубликовано на сайте Кремля."Самого серьёзного внимания требуют вопросы обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, а также членов их семей", - говорится в поздравлении Путина."Выплаты положенных им (участникам СВО) зарплат, пенсий и пособий, предоставление льгот и компенсаций должны идти в строгом соответствии с законом, своевременно и в полном объёме и, повторю, находиться под постоянным контролем прокуроров, потому что ваша помощь в устранении возникающих проблем, нарушений закона бывает просто незаменимой", - сказал Путин в своем обращении.Он попросил прокуроров держать этот вопрос на постоянном контроле.День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.

https://ria.ru/20250112/putin-1993298376.html

https://ria.ru/20250112/prazdnik-1843825502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, борис ельцин