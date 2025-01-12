https://ria.ru/20250112/putin-1993298479.html

Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК

Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК - РИА Новости, 12.01.2025

Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК

Российские прокуроры в последнее время многое сделали для усиления надзора за ситуацией в ОПК, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T00:07:00+03:00

2025-01-12T00:07:00+03:00

2025-01-12T00:25:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

борис ельцин

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские прокуроры в последнее время многое сделали для усиления надзора за ситуацией в ОПК, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля."Отмечу, что за последнее время прокурорами многое сделано для усиления надзора за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники", - сказал Путин в поздравлении."Прошу и дальше вести работу в этой сфере – системно, в координации с другими ведомствами", - добавил глава государства.День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем сенате и создан институт российской прокуратуры.

https://ria.ru/20250112/putin-1993298376.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность, борис ельцин