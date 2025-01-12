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Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК - РИА Новости, 12.01.2025
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00:07 12.01.2025 (обновлено: 00:25 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/putin-1993298479.html
Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК
Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК - РИА Новости, 12.01.2025
Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК
Российские прокуроры в последнее время многое сделали для усиления надзора за ситуацией в ОПК, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T00:07:00+03:00
2025-01-12T00:25:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
борис ельцин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские прокуроры в последнее время многое сделали для усиления надзора за ситуацией в ОПК, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля."Отмечу, что за последнее время прокурорами многое сделано для усиления надзора за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники", - сказал Путин в поздравлении."Прошу и дальше вести работу в этой сфере – системно, в координации с другими ведомствами", - добавил глава государства.День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем сенате и создан институт российской прокуратуры.
https://ria.ru/20250112/putin-1993298376.html
https://ria.ru/20250112/prazdnik-1843825502.html
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россия, владимир путин, безопасность, борис ельцин
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Борис Ельцин
Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК

Путин: прокуроры сделали многое для усиления надзора за ситуацией в ОПК

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские прокуроры в последнее время многое сделали для усиления надзора за ситуацией в ОПК, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.
"Отмечу, что за последнее время прокурорами многое сделано для усиления надзора за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники", - сказал Путин в поздравлении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
00:05
"Прошу и дальше вести работу в этой сфере – системно, в координации с другими ведомствами", - добавил глава государства.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.
Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем сенате и создан институт российской прокуратуры.
Стенд генеральной прокуратуры РФ на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
День работника прокуратуры в России
16:22
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьБорис Ельцин
 
 
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