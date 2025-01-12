https://ria.ru/20250112/putin-1993298479.html
Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК
Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК - РИА Новости, 12.01.2025
Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК
Российские прокуроры в последнее время многое сделали для усиления надзора за ситуацией в ОПК, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T00:07:00+03:00
2025-01-12T00:07:00+03:00
2025-01-12T00:25:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
борис ельцин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские прокуроры в последнее время многое сделали для усиления надзора за ситуацией в ОПК, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля."Отмечу, что за последнее время прокурорами многое сделано для усиления надзора за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники", - сказал Путин в поздравлении."Прошу и дальше вести работу в этой сфере – системно, в координации с другими ведомствами", - добавил глава государства.День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем сенате и создан институт российской прокуратуры.
https://ria.ru/20250112/putin-1993298376.html
https://ria.ru/20250112/prazdnik-1843825502.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, борис ельцин
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Борис Ельцин
Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК
Путин: прокуроры сделали многое для усиления надзора за ситуацией в ОПК