https://ria.ru/20250112/putin-1993298376.html
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 12.01.2025
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T00:05:00+03:00
2025-01-12T00:05:00+03:00
2025-01-12T00:46:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля."Уважаемые товарищи! Уважаемые ветераны органов прокуратуры! Поздравляю вас с праздником − Днём работника прокуратуры", - сказал глава государства."Созданная более трёх веков назад российская прокуратура прошла через разные исторические эпохи, но неизменно оставалась одним из значимых, содержательных звеньев государственной системы, вносила огромный вклад в обеспечение верховенства закона и правового порядка в обществе, а лучшие представители ведомства показывали примеры преданного служения Отечеству, были образцом принципиальности, неподкупности и требовательности", - добавил президент России в поздравлении."И сегодня прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства, главная цель которого – обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека", - сказал Путин.Профессионализм, объективность, широкие полномочия помогают прокурорам восстанавливать нарушенные права граждан, защищать их законные интересы, пресекать беззаконие и произвол, содействовать реализации стратегических планов развития страны и долгосрочных социальных программ, отметил президент РФ. Он добавил, что таким образом прокуроры укрепляют веру в силу и справедливость государства и повышают в обществе авторитет самого ведомства.Кроме того, Путин поблагодарил российских прокуроров и ветеранов ведомства за добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей."Уверен, что прокурорский корпус России и впредь будет верно служить нашему народу, Отечеству и Закону", - резюмировал президент РФ.День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.
https://ria.ru/20250112/prazdnik-1843825502.html
https://ria.ru/20250112/putin-1993298625.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество, борис ельцин
Россия, Владимир Путин, Общество, Борис Ельцин
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Путин: прокуратура остается одним из значимых звеньев государственной системы
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля
.
"Уважаемые товарищи! Уважаемые ветераны органов прокуратуры! Поздравляю вас с праздником − Днём работника прокуратуры", - сказал глава государства.
"Созданная более трёх веков назад российская прокуратура прошла через разные исторические эпохи, но неизменно оставалась одним из значимых, содержательных звеньев государственной системы, вносила огромный вклад в обеспечение верховенства закона и правового порядка в обществе, а лучшие представители ведомства показывали примеры преданного служения Отечеству, были образцом принципиальности, неподкупности и требовательности", - добавил президент России
в поздравлении.
«
"И сегодня прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства, главная цель которого – обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека", - сказал Путин
.
Профессионализм, объективность, широкие полномочия помогают прокурорам восстанавливать нарушенные права граждан, защищать их законные интересы, пресекать беззаконие и произвол, содействовать реализации стратегических планов развития страны и долгосрочных социальных программ, отметил президент РФ. Он добавил, что таким образом прокуроры укрепляют веру в силу и справедливость государства и повышают в обществе авторитет самого ведомства.
Кроме того, Путин поблагодарил российских прокуроров и ветеранов ведомства за добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей.
"Уверен, что прокурорский корпус России и впредь будет верно служить нашему народу, Отечеству и Закону", - резюмировал президент РФ.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина
от 29 декабря 1995 года.
Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.