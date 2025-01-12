https://ria.ru/20250112/putin-1993298376.html

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 12.01.2025

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T00:05:00+03:00

2025-01-12T00:05:00+03:00

2025-01-12T00:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля."Уважаемые товарищи! Уважаемые ветераны органов прокуратуры! Поздравляю вас с праздником − Днём работника прокуратуры", - сказал глава государства."Созданная более трёх веков назад российская прокуратура прошла через разные исторические эпохи, но неизменно оставалась одним из значимых, содержательных звеньев государственной системы, вносила огромный вклад в обеспечение верховенства закона и правового порядка в обществе, а лучшие представители ведомства показывали примеры преданного служения Отечеству, были образцом принципиальности, неподкупности и требовательности", - добавил президент России в поздравлении."И сегодня прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства, главная цель которого – обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека", - сказал Путин.Профессионализм, объективность, широкие полномочия помогают прокурорам восстанавливать нарушенные права граждан, защищать их законные интересы, пресекать беззаконие и произвол, содействовать реализации стратегических планов развития страны и долгосрочных социальных программ, отметил президент РФ. Он добавил, что таким образом прокуроры укрепляют веру в силу и справедливость государства и повышают в обществе авторитет самого ведомства.Кроме того, Путин поблагодарил российских прокуроров и ветеранов ведомства за добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей."Уверен, что прокурорский корпус России и впредь будет верно служить нашему народу, Отечеству и Закону", - резюмировал президент РФ.День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.

https://ria.ru/20250112/prazdnik-1843825502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, борис ельцин