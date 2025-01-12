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В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск" - РИА Новости, 12.01.2025
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18:45 12.01.2025 (обновлено: 20:08 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/proekt-1993370851.html
В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"
В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск" - РИА Новости, 12.01.2025
В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"
В Госдуму внесли законопроект, направленный на уточнение понятия "отпуск", следует из документа, размещенного в думской электронной базе. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, направленный на уточнение понятия "отпуск", следует из документа, размещенного в думской электронной базе. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 107 Трудового кодекса Российской Федерации" подготовлен в целях совершенствования законодательства в части устранения правовой неопределенности в понятии "отпуск", — говорится в пояснительной записке. С инициативой выступила Брянская областная дума. Как отмечают авторы, в вышеуказанной статье ТК отпуск определяется как наиболее продолжительный вид отдыха, однако это понятие используется без дополнительной конкретизации и пояснений. Помимо прочего, под него подпадает освобождение от работы в связи с беременностью, родами, усыновлением или уходом за ребенком, а также учебный отпуск, указывается в документе.Таким образом, законопроект предлагает более четко определять понятие отпуска, что при необходимости позволит урегулировать связанные с этим вопросы без обращения в суд.
https://ria.ru/20250112/rabota-1993304869.html
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россия, госдума рф, общество, брянская областная дума
Россия, Госдума РФ, Общество, Брянская областная Дума
В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"

В ГД внесли проект для устранения правовой неопределенности в понятии "отпуск"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, направленный на уточнение понятия "отпуск", следует из документа, размещенного в думской электронной базе.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 107 Трудового кодекса Российской Федерации" подготовлен в целях совершенствования законодательства в части устранения правовой неопределенности в понятии "отпуск", — говорится в пояснительной записке.
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С инициативой выступила Брянская областная дума. Как отмечают авторы, в вышеуказанной статье ТК отпуск определяется как наиболее продолжительный вид отдыха, однако это понятие используется без дополнительной конкретизации и пояснений.
Помимо прочего, под него подпадает освобождение от работы в связи с беременностью, родами, усыновлением или уходом за ребенком, а также учебный отпуск, указывается в документе.
Таким образом, законопроект предлагает более четко определять понятие отпуска, что при необходимости позволит урегулировать связанные с этим вопросы без обращения в суд.
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