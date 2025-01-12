https://ria.ru/20250112/proekt-1993370851.html

В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"

В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск" - РИА Новости, 12.01.2025

В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "отпуск"

В Госдуму внесли законопроект, направленный на уточнение понятия "отпуск", следует из документа, размещенного в думской электронной базе. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T18:45:00+03:00

2025-01-12T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, направленный на уточнение понятия "отпуск", следует из документа, размещенного в думской электронной базе. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 107 Трудового кодекса Российской Федерации" подготовлен в целях совершенствования законодательства в части устранения правовой неопределенности в понятии "отпуск", — говорится в пояснительной записке. С инициативой выступила Брянская областная дума. Как отмечают авторы, в вышеуказанной статье ТК отпуск определяется как наиболее продолжительный вид отдыха, однако это понятие используется без дополнительной конкретизации и пояснений. Помимо прочего, под него подпадает освобождение от работы в связи с беременностью, родами, усыновлением или уходом за ребенком, а также учебный отпуск, указывается в документе.Таким образом, законопроект предлагает более четко определять понятие отпуска, что при необходимости позволит урегулировать связанные с этим вопросы без обращения в суд.

https://ria.ru/20250112/rabota-1993304869.html

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россия, госдума рф, общество, брянская областная дума